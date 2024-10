La strategia di Microsoft in ambito gaming è in costante evoluzione e sta andando sicuramente incontro alle abitudini e alle richieste dei videogiocatori. Il debutto della piattaforma di cloud gaming su Fire TV Stick, ad esempio, ne è una chiaro segnale. L’ultima novità riguarda al momento i soli dispositivi Android ed è stata annunciata dalla presidente della divisione Xbox Sarah Bond sul suo profilo X: da novembre gli utenti potranno acquistare e giocare tramite l’app Xbox.

Sarah Bond ha comunicato tramite il social di proprietà di Elon Musk che l’app Xbox per Android riceverà a breve un aggiornamento con il supporto per l’acquisto nonché la riproduzione di videogiochi direttamente nell’app. Questa novità, richiesta da diverso tempo dai videogiocatori, arriva dopo la sentenza di un tribunale che obbliga Google (entro il 1° novembre 2024) a concedere maggior spazio di manovra agli store alternativi sui dispositivi mobili Android.

The court’s ruling to open up Google´s mobile store in the US will allow more choice and flexibility. Our mission is to allow more players to play on more devices so we are thrilled to share that starting in November, players will be able to play and purchase Xbox games directly…

— BondSarahBond (@BondSarah_Bond) October 10, 2024