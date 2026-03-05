Intel 18A e Xeon 288 core: perché questo debutto può cambiare i data center

Intel ha presentato ufficialmente i nuovi processori server Xeon 6+ con nome in codice Clearwater Forest, una piattaforma progettata per affrontare la crescente richiesta di potenza computazionale nei data center moderni. L’annuncio segna un passaggio tecnologico significativo perché si tratta dei primi processori per infrastrutture server realizzati con il processo produttivo Intel 18A, una tecnologia di classe 1,8 nm che introduce transistor di nuova generazione e tecniche avanzate di alimentazione del chip.

I nuovi processori integrano fino a 288 core e sono progettati per sostenere carichi di lavoro ad alta parallelizzazione, tipici di ambienti cloud, telecomunicazioni e applicazioni di inferenza AI distribuita.

Come cambiano i processori per il mercato server

L’evoluzione dei processori server negli ultimi dieci anni è stata guidata dalla necessità di aumentare densità di calcolo ed efficienza energetica. Con la diffusione di microservizi, infrastrutture cloud multi-tenant e reti 5G virtualizzate, i data center devono gestire centinaia di thread simultanei con latenze ridotte.

Così, le architetture ad alto numero di core sono diventate una soluzione privilegiata. Clearwater Forest rappresenta la naturale evoluzione della linea Xeon basata su core ad alta efficienza, successiva ai modelli Sierra Forest, con l’obiettivo di incrementare parallelismo e throughput mantenendo consumi contenuti. Le configurazioni dual socket possono arrivare a 576 core complessivi, con oltre un gigabyte di cache condivisa.

Processo produttivo Intel 18A e innovazioni nella fabbricazione

La piattaforma Clearwater Forest è la prima implementazione commerciale nel segmento server del nodo Intel 18A, tecnologia che integra transistor RibbonFET e alimentazione backside tramite il sistema PowerVia. Il passaggio a questa architettura permette di separare fisicamente le linee di alimentazione da quelle di segnale, riducendo le perdite di tensione e migliorando la densità dei transistor.

In un processore che integra centinaia di core, la gestione della distribuzione energetica è un fattore critico. L’adozione della soluzione power delivery backside consente di ridurre la resistenza elettrica e migliorare la stabilità delle frequenze operative sotto carichi intensivi.

L’obiettivo è aumentare il rapporto prestazioni per watt, parametro che determina il costo operativo dei data center, dove il consumo energetico rappresenta una quota significativa del TCO.

Architettura Darkmont e aumento dell’IPC

Il cuore computazionale della nuova generazione Xeon è costituito dai core Darkmont, progettati per offrire un equilibrio tra efficienza energetica e throughput. Rispetto alla precedente architettura Crestmont utilizzata nei processori Sierra Forest, Intel segnala un aumento dell’IPC (Instructions Per Cycle), ovvero il numero di istruzioni che il processore riesce a eseguire in ogni ciclo di clock, intorno al 17%.

Il miglioramento deriva da diversi interventi microarchitetturali. Ogni core integra una cache istruzioni L1 da 64 KB, una pipeline di fetch e decode più ampia e un motore out-of-order più profondo, capace di tracciare un numero maggiore di operazioni in esecuzione. Il numero di porte di esecuzione è stato ampliato per incrementare la capacità di elaborazione sia per operazioni scalari sia vettoriali.

In ambienti server altamente parallelizzati, l’efficienza di ogni singolo core diventa meno rilevante rispetto alla capacità complessiva del sistema di gestire migliaia di thread simultanei.

L’architettura Darkmont è quindi progettata per sostenere carichi multithread intensivi come microservizi cloud, piattaforme containerizzate e sistemi di inferenza AI distribuiti.

Struttura multi-chiplet e packaging tridimensionale

Clearwater Forest utilizza un’architettura a chiplet estremamente complessa. Il package integra dodici compute tile prodotti con processo Intel 18A, affiancati da due die I/O realizzati con nodo Intel 7 e da tre base tile costruiti con tecnologia Intel 3. Questa composizione consente di combinare nodi produttivi differenti ottimizzando costi e resa produttiva.

I compute tile sono collegati verticalmente ai base die tramite la tecnologia di packaging tridimensionale Foveros Direct 3D, mentre le connessioni laterali tra chiplet sono realizzate attraverso i ponti di interconnessione EMIB. L’integrazione 3D riduce la distanza fisica tra i moduli computazionali e migliora la larghezza di banda interna del package.

Una configurazione completa può includere fino a 29 chiplet complessivi. Questa strategia permette di aumentare la densità di core senza creare un singolo die monolitico di dimensioni eccessive, che sarebbe difficile da produrre con buoni livelli di resa.

Gerarchia della cache e gestione dei dati

La gerarchia della memoria è stata progettata per sostenere un numero molto elevato di core attivi contemporaneamente. I core sono organizzati in gruppi di quattro unità che condividono circa 4 MB di cache L2. Tale struttura riduce la latenza di accesso tra core che eseguono thread correlati e consente di limitare il traffico verso livelli superiori della gerarchia.

Al vertice si trova una grande cache di ultimo livello che, nell’intero package, supera 1,1 GB. Una capacità così elevata è pensata per mantenere il più possibile i dataset all’interno del processore, evitando accessi frequenti alla memoria principale e riducendo il consumo energetico legato al traffico di memoria.

Il sistema è progettato per sostenere workload come servizi Web su larga scala, database distribuiti e piattaforme di virtualizzazione dove centinaia di macchine virtuali operano simultaneamente.

Memoria, interconnessioni e capacità di espansione

Dal punto di vista della piattaforma, Clearwater Forest rimane compatibile con il socket utilizzato dalla generazione Xeon 6. Ogni processore supporta dodici canali di memoria DDR5 con velocità fino a DDR5-8000, permettendo una larghezza di banda complessiva molto elevata. In configurazioni dual socket, i sistemi possono raggiungere circa 3 TB di memoria installata.

L’interfaccia di espansione include 96 linee PCIe 5.0 per socket, con supporto per 64 linee compatibili con CXL 2.0. Una combinazione che consente l’integrazione di acceleratori esterni, storage ad alta velocità e memoria espansa tramite dispositivi CXL, rendendo la piattaforma particolarmente flessibile nelle infrastrutture cloud.

Il collegamento tra due processori in configurazione dual socket avviene tramite collegamenti UPI ad alta velocità, che garantiscono coerenza della memoria e trasferimenti rapidi tra i due package.

Accelerazione integrata per AI e reti di telecomunicazioni

Una delle caratteristiche più rilevanti dei nuovi Xeon è l’integrazione di accelerazioni hardware pensate per carichi specifici. Tra queste figurano le Advanced Matrix Extensions, istruzioni vettoriali dedicate alle operazioni matriciali utilizzate nei modelli di inferenza AI.

La piattaforma integra inoltre Intel QuickAssist Technology, che accelera operazioni crittografiche e di compressione, e la tecnologia Intel vRAN Boost, pensata per offload di elaborazioni radio nelle reti di accesso virtualizzate.

Grazie a queste funzionalità, un singolo server può eseguire contemporaneamente servizi di rete virtualizzata, inferenza AI e applicazioni cloud senza ricorrere a numerosi acceleratori dedicati. L’approccio riduce consumi energetici, complessità hardware e spazio occupato nei rack dei data center.

Densità computazionale e scenari operativi

Con fino a 288 core per socket e 576 core nei sistemi a doppio processore, Clearwater Forest è progettato per massimizzare la densità di macchine virtuali o container per server. Un singolo nodo può ospitare centinaia di istanze isolate mantenendo livelli di latenza ridotti.

Gli scenari principali includono piattaforme cloud hyperscale, infrastrutture edge per inferenza AI, reti 5G virtualizzate e sistemi di distribuzione di contenuti. Gli operatori di telecomunicazioni e i fornitori di servizi cloud stanno adottando sempre più architetture software-defined, cioè infrastrutture di rete e di calcolo in cui molte funzioni sono gestite dal software invece che da hardware dedicato. Il modello richiede la capacità di elaborare molte operazioni in parallelo per gestire grandi volumi di traffico e dati, mantenendo allo stesso tempo un consumo energetico ridotto per garantire efficienza operativa e sostenibilità.