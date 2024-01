Xiaomi 13T con display AMOLED e 256 GB in sconto al 30% su Amazon

Avete scelto di acquistare un top di gamma ma effettivamente spendere così tanti soldi vi provoca fastidio? Se siete appassionati del mondo Android ecco che il dispositivo adatto alle vostre esigenze vi viene incontro con un ottimo prezzo oggi su Amazon: si tratta dello Xiaomi 13T.

Provvisto di ampio schermo, batteria da flagship e soprattutto di un comparto fotografico da favola, questo smartphone è da prendere al volo. Oggi sul sito e-commerce infatti è disponibile con uno sconto del 29% e soprattutto con spedizione veloce. Basteranno 499 € per averlo con due anni di garanzia ed entro il 5 gennaio.

Xiaomi 13T, lo smartphone che sembra un top di gamma

A bordo di questo Xiaomi 13T è possibile trovare le migliori caratteristiche, come uno schermo CrystalRes AMOLED da 6,67″ di ampiezza e con certificazione Pro HDR. La sua frequenza di aggiornamento è da 144 Hz, mentre per quanto riguarda la batteria, ecco 5000 mAh.

Lo Xiaomi 13T è performante anche dal punto di vista fotografico, avendo sul retro ben tre fotocamere marchiate da Leica. Non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere.

I prodotti di Xiaomi hanno sempre rappresentato al meglio la categoria smartphone e anche questo 13T non si esime dal farlo. Si tratta di uno smartphone di livello, che vanta un design da primo della classe e soprattutto una fotocamera in collaborazione con un colosso assoluto come Leica. Tutto ciò vale dunque il prezzo del biglietto, soprattutto alla luce di quello che è effettivamente il costo finale su Amazon.

Lo smartphone, disponibile in esclusiva sul sito e-commerce e con uno sconto del 29%, oggi costa solo 499,90 €, con due anni di garanzia e con la spedizione rapida entro questo venerdì. La colorazione in vendita è la splendida Meadow Green.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.