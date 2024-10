Xiaomi 15 e 15 Pro ufficiali: tripla camera e SoC Snapdragon 8 Elite

Oggi era il giorno della presentazione ufficiale dei nuovi smartphone di punta cinesi per eccellenza: sono arrivati ufficialmente i nuovi Xiaomi 15 e 15 Pro. Disponibili al momento solo in Cina, i due potenti dispositivi mostrano al loro interno le migliori caratteristiche tecniche, basandosi sul processore di Qualcomm di ultima generazione, lo Snapdragon 8 Elite, e su molte altre specifiche di rilievo. Anche il design è frutto di tanto impegno da parte della società, così come l’incremento delle performance legate ad autonomia e prestazioni.

Xiaomi 15 e 15 Pro si presentano: display, fotocamera e hardware

I riflettori si sono accesi in Cina in queste ultime ore, mettendo a nudo la nuova gamma di flagship del colosso. Xiaomi 15 Pro è al momento il modello più potente della serie, con specifiche da vero campione. All’interno troviamo lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, un processore che offre un incremento delle performance pari al 45% rispetto alla generazione precedente.

Il display del modello Pro è sicuramente uno dei punti di forza, partendo proprio dal display. Il pannello è un OLED curvo da 6,73 pollici con risoluzione 2K e tecnologia avanzata di TCL. I suoi colori sono vividi ed è alta la luminosità anche sotto la luce del sole. Il telefono è protetto da un Dragon Crystal Glass 2.0 di Xiaomi, che migliora la resistenza alle cadute. Nel caso di Xiaomi 15, ecco invece un OLED totalmente piatto da 6,36 pollici con risoluzione 2670 x 1200 e luminosità fino a 3.200 nit

La fotocamera è poi certamente un altro fiore all’occhiello: Xiaomi 15 e 15 Pro hanno tre obiettivi Leica da 50 MP. Partendo dal sensore principale, questo ha un’apertura di f/1.44, ideale per scattare foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, il telefono può registrare video in 8K e supporta anche il Dolby Vision per video di alta qualità. Sul frontale in entrambi i casi c’è un sensore per i selfie da 32 MP anch’esso con Dolby Vision.

Lato hardware, oltre al processore Snapdragon 8 Elite, ecco una memoria RAM fino a 16 GB e una memoria interna fino a 1 TB di tipo UFS 4.0. Tutto è sostenuto da due batterie molto capienti: Xiaomi 15 gode di un’unità da 5400 mAh, il modello Pro invece si spinge fino a 6100 mAh.

Scheda tecnica – Xiaomi 15

Display : OLED piatto da 6,36 pollici, risoluzione 2670 x 1200 pixel, luminosità massima 3200 nit, refresh rate adattivo 1-120Hz (LTPO), DC Dimming

: OLED piatto da 6,36 pollici, risoluzione 2670 x 1200 pixel, luminosità massima 3200 nit, refresh rate adattivo 1-120Hz (LTPO), DC Dimming Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM : LPDDR5X fino a 16 GB

: LPDDR5X fino a 16 GB Storage : UFS 4.0 fino a 1 TB

: UFS 4.0 fino a 1 TB Fotocamera posteriore : Principale: 50 MP, apertura f/1.62, stabilizzazione ottica (OIS) Teleobiettivo: 50 MP, apertura f/2.0, zoom ottico 5x Ultra-grandangolare: 50 MP, f/2.2, 115° di campo visivo

: Fotocamera anteriore : 32 MP, posizionata nel punch-hole centrale

: 32 MP, posizionata nel punch-hole centrale Video : Registrazione fino a 8K a 24 o 30 fps, supporto Dolby Vision, slow-motion fino a 960fps a 720p

: Registrazione fino a 8K a 24 o 30 fps, supporto Dolby Vision, slow-motion fino a 960fps a 720p Batteria : 5.400 mAh, ricarica rapida cablata 90W, wireless 50W, e wireless magnetica 30W

: 5.400 mAh, ricarica rapida cablata 90W, wireless 50W, e wireless magnetica 30W Certificazione IP68

Sicurezza : Sensore di impronte digitali ultrasonico Goodix, resistente ai riflessi e rapido anche con dita umide

: Sensore di impronte digitali ultrasonico Goodix, resistente ai riflessi e rapido anche con dita umide Connettività : Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), infrarossi, supporto satellitare per comunicazioni offline (Surge T1S)

: Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), infrarossi, supporto satellitare per comunicazioni offline (Surge T1S) Colori disponibili : Lilla, Verde Chiaro, Nero, Bianco, Edizione Argento Luminoso (costo extra), Edizione Limitata Diamante in vari colori

: Lilla, Verde Chiaro, Nero, Bianco, Edizione Argento Luminoso (costo extra), Edizione Limitata Diamante in vari colori Prezzi: A partire da 4.499 yuan (circa 630 dollari) per la versione 12/256 GB.

Scheda Tecnica – Xiaomi 15 Pro

Display : OLED piatto da 6,36 pollici, risoluzione 2670 x 1200 pixel, luminosità massima 3200 nit, refresh rate adattivo 1-120Hz (LTPO), DC Dimming

: OLED piatto da 6,36 pollici, risoluzione 2670 x 1200 pixel, luminosità massima 3200 nit, refresh rate adattivo 1-120Hz (LTPO), DC Dimming Processore : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM : LPDDR5X fino a 16 GB

: LPDDR5X fino a 16 GB Storage : UFS 4.0 fino a 1 TB

: UFS 4.0 fino a 1 TB Fotocamera posteriore : Principale: 50 MP, apertura f/1.62, stabilizzazione ottica (OIS) Teleobiettivo: 50 MP, apertura f/2.0, zoom ottico 5x Ultra-grandangolare: 50 MP, f/2.2, 115° di campo visivo

: Fotocamera anteriore : 32 MP, posizionata nel punch-hole centrale

: 32 MP, posizionata nel punch-hole centrale Video : Registrazione fino a 8K a 24 o 30 fps, supporto Dolby Vision, slow-motion fino a 960fps a 720p

: Registrazione fino a 8K a 24 o 30 fps, supporto Dolby Vision, slow-motion fino a 960fps a 720p Batteria : 5.400 mAh, ricarica rapida cablata 90W, wireless 50W, e wireless magnetica 30W

: 5.400 mAh, ricarica rapida cablata 90W, wireless 50W, e wireless magnetica 30W Certificazione IP68

Sicurezza : Sensore di impronte digitali ultrasonico Goodix, resistente ai riflessi e rapido anche con dita umide

: Sensore di impronte digitali ultrasonico Goodix, resistente ai riflessi e rapido anche con dita umide Connettività : Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), infrarossi, supporto satellitare per comunicazioni offline (Surge T1S)

: Wi-Fi 7, NFC, USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps), infrarossi, supporto satellitare per comunicazioni offline (Surge T1S) Colori disponibili: Lilla, Verde Chiaro, Nero, Bianco, Edizione Argento Luminoso (costo extra), Edizione Limitata Diamante in vari colori

Prezzo e disponibilità

I nuovi Xiaomi 15 e 15 Pro partono da 4.499 yuan (circa 630 dollari) per la versione 12/256 GB. Al momento non si conosce la data di presentazione ufficiale in Italia. Saranno diverse le colorazioni disponibili: Lilac, Green, Black White, Silver. Sarà commercializzata anche una Diamond Edition.