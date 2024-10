Xiaomi 15 Pro: ecco le prime immagini del top di gamma

Quando arriva il mese di ottobre, gli utenti aspettano sempre alcuni lanci di smartphone ben precisi, esattamente come quello di Xiaomi. L’azienda cinese è infatti in procinto di dimostrare la sua nuova serie 15, la quale molto probabilmente metterà i bastoni tra le ruote e agli altri produttori leader del mercato. La presentazione ufficiale avverrà in Cina proprio questo mese e stanno cominciando ad arrivare le prime indiscrezioni in merito. Più precisamente, durante le ultime ore si è parlato molto delle specifiche e dell’estetica del prossimo Xiaomi 15 Pro.

Stando a quanto riportato da alcune indiscrezioni, sarebbero arrivati sul web alcuni render che mostrerebbero l’estetica del prodotto. Il modulo a tripla fotocamera resta quasi lo stesso, con forma quadrata e flash LED fuori. Per il resto, bisogna solo dare un’occhiata all’immagine qui in basso.

Xiaomi 15 Pro spunta sul web con i primi render: ecco come sarà

Per quanto riguarda la fotocamera, i rumor parlano chiaramente di un sensore principale da 50 MP appartenente alla serie Light Fusion 900 con apertura f/1.4, accompagnato da una lente ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo Sony IMX858 5X anch’esso da 50 MP. La fotocamera frontale per i selfie invece sarà da 32 MP, mantenendo la collaborazione con Leica per l’ottimizzazione dell’immagine, come già visto a bordo della serie Xiaomi 14.

Xiaomi 15 Pro dovrebbe arrivare in tre colorazioni differenti: nero, bianco e argento, e con una possibile edizione speciale in titanio. Sarà dotato di un display AMOLED curvo da 6,78 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 120 Hz.

Sotto il cofano il prodotto sarà alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 4, il quale sarà affiancato da ben 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. La batteria da 6000 mAh supporterà la ricarica cablata a 90 W, la ricarica wireless a 80 W ma anche la ricarica wireless inversa a 10 W. Resta dunque che attendere per altre novità in merito.