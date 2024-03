Xiaomi Redmi Note 13 ora lo acquisti in sconto su Amazon: non perdertelo!

Su Amazon oltre allo smartphone Google Pixel 7a a soli 379 euro puoi trovare altri dispositivi mobili a prezzi ottimi. Se vuoi spendere meno rispetto alla quota appena citata, senza comunque scendere a troppi compromessi, sappi che sul portale di e-commerce americano puoi ora comprare Xiaomi Redmi Note 13 in offerta: ti costerà solo 179,53 euro!

Le caratteristiche di Xiaomi Redmi Note 13

Questo dispositivo mobile è uno dei migliori in circolazione da inizio 2024: lanciato a inizio gennaio, Xiaomi Redmi Note 13 conquista tutti con il suo schermo Full HD AMOLED da 6,67 pollici, con un refresh rate di 120 Hz per garantire altissima fluidità oltre a dettagli estremamente nitidi e colori vivaci al punto giusto. Insomma, tra film e serie TV non ti sentirai mai deluso!

Sotto la scocca compaiono invece il chipset MediaTek Dimensity 6080, una batteria con capienza nominale pari a 5.000 mAh e supporto alla ricarica a 33W, e un kit memoria composto da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. La fotocamera principale posteriore ha una risoluzione pari a 100 MP, mentre il sistema operativo in dotazione è Android 12 con personalizzazione MIUI 13. Sul fronte connettività segnaliamo il supporto a 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e NFC.

Acquistandolo ora pagherai 179,53 euro al posto di 189 euro grazie a un rivenditore di terze parti che si affida ad Amazon per la consegna gratuita entro una settimana. Il pagamento può essere completato a rate appoggiandosi a Cofidis.