Xiaomi Smart Band 8: le offerte di PRIMAVERA fanno crollare il prezzo

Perché spendere troppi soldi per uno smartwatch quando si può avere tutto semplicemente comprando uno Xiaomi Smart Band 8? Oggi Amazon propone il bracciale intelligente con uno sconto super interessante, frutto delle nuove offerte di primavera appena ufficializzate.

Dotato di un cinturino estremamente comodo di un piccolo display dalle performance sorprendenti, lo Smart Band 8 di Xiaomi è il bracciale più famoso in assoluto. Oggi diventa anche quello più conveniente tenendo conto del rapporto qualità-prezzo siccome c’è uno sconto ulteriore dell’8%.

Il prezzo finale per questo dispositivo venduto più di 1000 volte il mese scorso, è di 36,90 € con due anni di garanzia inclusi.

Lo Xiaomi Smart Band 8 è il bracciale che sostituisce lo smartwatch

Il piccolo display estraibile da 1,62″ OLED e touchscreen, permette di visualizzare tutte le informazioni anche sotto la luce del sole più accecante. Lo Xiaomi Smart Band 8 riesce a tenere traccia di tantissime attività fitness e dei vari parametri vitali tra cui il battito cardiaco, l’ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e anche dello stress.

Chiaramente tutte le notifiche in arrivo possono essere visualizzate al volo senza perderne neanche una tra messaggi e chiamate.È impermeabile, dura fino a 16 giorni ed è personalizzabile con oltre 200 quadranti.

Questo braccia di Xiaomi ha rappresentato per molti la svolta vera e propria. Chi lo compra, non riesce a smettere di indossarlo, in quanto la sua peculiarità è la comodità. Una volta messo al polso, ci si dimentica di averlo ma allo stesso tempo la sua presenza è chiara e forte con il monitoraggio continuo di ogni tipo di attività e parametro. Lo Smart Band 8 peraltro oggi costa anche meno del solito con l‘8% di sconto.

Chiunque volesse acquistarlo durante queste offerte di primavera, può approfittare di un prezzo bomba di 36,90 €. Gli anni di