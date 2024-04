XPay Pro: la soluzione migliore per il tuo ecommerce ora in offerta

XPay Pro è la soluzione pensata da Nexi per il tuo ecommerce e che ti permetterà di ottenere fino al 29% di vendite in più. Prima di spiegarti tutti i vantaggi che potrai avere, ti segnaliamo la promo che ti permette di usufruire di un canone mensile a zero (invece di 14,90 euro), di una commissione merchant dell’1,10% e un costo a transazione di 0,24 euro.

I vantaggi di XPay Pro per il tuo ecommerce

Con XPay puoi domiciliare pagamenti ricorrenti e accettare transazioni da tutto il mondo con la libertà di personalizzare la pagina di checkout del tuo sito per offrire un’esperienza di pagamento su misura per i tuoi clienti.

Non devi preoccuparti di costi nascosti o commissioni sgradevoli: non c’è alcun costo di attivazione, nessuna commissione di storno e nessuna spesa di chiusura contratto. Hai la tranquillità di massimizzare gli incassi senza dover rinunciare alla sicurezza.

Nexi ti offre infatti un sistema evoluto per la prevenzione in tempo reale delle frodi, garantendo che le transazioni siano sicure e protette da qualsiasi minaccia. Inoltre, puoi contare sul monitoraggio delle tue vendite attraverso strumenti di reportistica avanzata integrabili con il tuo gestionale. Così potrai avere sotto controllo le tue transazioni e prendere decisioni informate per migliorare le tue strategie di vendita.

Tutto ciò di cui hai bisogno insomma per gestire i pagamenti in modo efficiente, sicuro e personalizzato: e con l’offerta non devi neanche pagare il canone mensile. Approfittane subito.