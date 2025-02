YouTube lavora per rendere gli annunci meno fastidiosi per gli utenti

Un inaspettato ma gradita novità dovrebbe essere presto disponibile per gli utenti di YouTube.

Gli annunci pubblicitari della piattaforma in formato mid-roll (quelli proposti durante i contenuti video più lunghi), saranno integrati in punti dei filmati “meno fastidiosi” per l’utente.

Di fatto, questi saranno posizionati durante pause e transizioni, rendendo la fruizione del filmato più naturale. Ciò significa che le frasi degli youtuber o i momenti salienti di un gameplay non dovrebbero essere più troncate negli attimi più significativi.

Stando alla comunicazione ufficiale di YouTube, questa novità dovrebbe essere implementata a partire dal 12 maggio 2025 e dovrebbe interessare anche i contenuti caricati prima di questa data.

Annunci meno fastidiosi su YouTube? Ecco le novità per utenti e creator

Nonostante questa premessa interessante, va considerato un aspetto. I creator attivi sulla piattaforma possono scegliere se attivare questa nuova gestione degli annunci o se agire manualmente, scegliendo dove collocare gli stessi.

Per chi lavora sulla piattaforma, questa non è l’unica novità prevista. YouTube Studio, a partire da questa settimana, dovrebbe integrare una nuova funzione, chiamata Feedback. Questa permette di analizzare il modo specifico le statistiche riguardando gli spazi pubblicitari mid-roll, valutando la loro gestione.

Infine, la piattaforma ha annunciato che non abiliterà i mid-roll per i filmati che al momento non ne presentano, lasciando ai singoli account piena libertà in questo contesto.

Negli ultimi mesi YouTube ha dimostrato di avere particolarmente a cuore i creator, con una serie di implementazioni che vanno a favorire proprio il lavoro degli youtuber. Per esempio, la scorsa estate il servizio ha presentato Brainstorm with Gemini, uno strumento basato sull’Intelligenza Artificiale utile ai creator per trovare sempre idee nuove per i video.

Sempre nel contesto AI, lo scorso settembre è stato introdotto un chatbot ideale per supportare gli youtuber che hanno subito un’azione di hacking sul proprio account.