YouTube Premium: nonostante l'abbonamento alcuni utenti vedono ads

Un fenomeno tanto misterioso quanto fastidioso sta interessando un numero sempre maggiore di abbonati al servizio YouTube Premium.

Nonostante gli stessi abbiano sottoscritto un abbonamento proprio per evitare le pubblicità, a quanto pare queste vengono comunque proposte. Nelle ultime settimane, come riportato dal sito 9to5Google, vi sono diverse segnalazioni di utenti YouTube Premium che hanno visualizzato annunci durante la riproduzione di contenuti.

Non solo: in alcuni casi sono stati riportati screenshot riguardo l’assistenza YouTube tramite e-mail che lascerebbero intendere che non si tratti di un semplice errore. In alcuni messaggi, viene spiegato dal supporto come “A volte gli annunci promozionali possono essere visualizzati per determinate partnership o offerte a tempo limitato“. Ciò potrebbe significare che alcuni inserzionisti potrebbero “bypassare” i vantaggi legati all’abbonamento a pagamento?

Questo tipo di sottoscrizione è stata ideata per fornire un’esperienza fluida, senza interruzioni pubblicitarie di alcun tipo. La piattaforma spinge molto verso queste sottoscrizioni, contrastando in modo intransigente adblock e altri sistemi simili.

Il misterioso caso della pubblicità per gli utenti YouTube Premium: semplice errore o test?

I misteriosi casi non riguardano un determinato formato pubblicitario, interessando l‘inizio dei filmati o le interruzioni durante la fruizione dei contenuti. In alcuni casi sono stati segnalati anche casi di pubblicità nel feed Home.

Nonostante non esistano dichiarazioni ufficiali da parte della piattaforma, cominciano a circolare voci riguardo potenziali test di YouTube. Nello specifico, un utente tedesco ha sollevato il dubbio che si tratti di un esperimento riguardante una potenziale nuova sottoscrizione definita come “Premium Lite“. Questa potrebbe ridurre le pubblicità senza eliminarle del tutto.

Il già citato sito 9to5Google ha contattato i rappresentanti di YouTube, che però hanno affermato che risulta difficile individuare il problema esatto senza maggiori dettagli rispetto al contesto in cui si sono verificati. In ogni caso, i portavoce hanno insistito sul fatto che gli abbonamenti Premium non dovrebbero comunque visualizzare pubblicità di alcun tipo.