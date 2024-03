Zero canone con SelfyConto e interesse al 5% se accrediti lo stipendio

Il mondo dei conti bancari è tanto affascinante quanto semplice se sceglie la soluzione più efficiente. SelfyConto incarna proprio questo principio, offrendo un conto corrente a zero canone per il primo anno che si distingue per la sua facilità d’uso e per i vantaggi economici che propone.

Apri il conto OGGI STESSO!

SelfyConto: conto a zero canone e senza pensieri

La promessa di Selfyconto è chiara: zero spese di gestione e un tasso di interesse al 5% sulle somme vincolate se accrediti lo stipendio.

Questo significa che non dovrai più preoccuparti del canone mensile del tuo conto corrente, specialmente se hai meno di 30 anni, perché fino al tuo trentesimo compleanno il canone non esiste. La trasparenza è una garanzia: non ci saranno mai costi nascosti.

La gestione del conto è interamente digitale, con una procedura di apertura online semplice e veloce.

Inoltre, la carta di debito MasterCard è inclusa, permettendoti di fare acquisti online e nei negozi fisici senza pensieri. E se desideri ancora più flessibilità, con soli 12 euro all’anno puoi avere anche la carta di credito.

I prelievi gratuiti in tutta l’area Euro e l’assenza di costi per pagamenti di ricariche, bollette e utenze rendono Selfyconto una scelta intelligente se vuoi dare respiro alle tue finanze. Tutto è gestibile attraverso l’app sul tuo smartphone, rendendo ogni operazione immediata e sicura.

Selfyconto si rivela quindi una soluzione ideale per i giovani, per chi è stanco delle spese bancarie e per chi cerca un modo pratico per far fruttare i propri risparmi. È un conto corrente che si adatta alle esigenze moderne, combinando zero spese di gestione con un tasso di interesse allettante.

Non perdere l’occasione di sperimentare un nuovo modo di fare banking. Zero canone e massima convenienza ti aspettano con Selfyconto. Apri il tuo conto online oggi stesso e inizia a far fruttare i tuoi risparmi.

