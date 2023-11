Zero spese con SelfyConto: il conto corrente ideale per tutti

Se sei stanco delle lunghe code e delle attese telefoniche interminabili con la tua banca tradizionale, è tempo di considerare una soluzione più intelligente: SelfyConto, il conto corrente progettato per soddisfare le esigenze di tutti.

Con un approccio completamente smart e autonomo, questo conto ti consente di gestire il tuo denaro in modo rapido ed efficiente.

Risparmia tempo con SelfyConto: il conto corrente che semplifica la tua vita

La caratteristica principale di SelfyConto è la sua politica di Zero Spese. Riceverai una carta di debito e potrai prelevare denaro contante in Area Euro senza costi aggiuntivi o commissioni.

Inoltre, godrai di un Canone Zero di tenuta conto per i primi 30 anni o per il primo anno, a seconda delle tue esigenze. Questa offerta eccezionale ti permette di risparmiare non solo denaro, ma anche tempo prezioso.

L’apertura di SelfyConto è semplice, veloce, sicura e intuitiva, permettendoti di dedicare più tempo a te stesso. Approfitta subito della promozione attuale, che include premi speciali per te e i tuoi amici.

Invitando i tuoi amici ad aprire un conto, potrai ricevere fino a 500 euro in voucher digitali per i primi cinque amici che si uniranno entro il 27 dicembre 2023.

Cosa include SelfyConto? Oltre al Canone di tenuta conto gratuito fino a 30 anni e per il primo anno per tutti, avrai anche una Carta di Debito gratuita, prelievi gratuiti e illimitati in Area Euro, e operazioni bancarie principali senza costi aggiuntivi, come bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche a costo zero.

Non perdere tempo, apri subito il tuo SelfyConto e inizia a godere dei vantaggi di un conto corrente pensato per te e i tuoi amici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.