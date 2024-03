Zero spese e 100 € di Buoni Amazon: l’offerta di Credem Banca fino al 5 aprile

Banca Credem ha lanciato il nuovo conto Credem Link con un’offerta esclusiva per i tutti i nuovi clienti: zero spese e 100 € di Buoni Amazon entro il 5 aprile 2024. Per ottenere i buoni acquisto, devi utilizzare la carta di debito per effettuare acquisti.

Credem Link: conto online con zero spese e buoni Amazon

Per aderire a questa promo, devi attivare il servizio di firma elettronica attraverso il sito ufficiale di Credem e aprire il conto Credem Link con i servizi aggiuntivi di internet banking e la carta di debito Credemcard, scegliendo tra la versione Internazionale o standard. Utilizzando poi il codice “CREDEM100” durante la procedura, avrai diritto ai buoni regalo Amazon.it.

Una volta attivato il conto, dal 1° maggio al 31 agosto 2024, effettuando pagamenti mensili di almeno 200 euro con la carta di debito scelta, accumulerai buoni Amazon.it del valore di 25 euro ogni mese, fino a un massimo di 100 euro.

In aggiunta, aprendo il conto Credem Link, puoi attivare anche il Conto Deposito Più con pochi semplici passaggi, direttamente dall’Internet Banking o dall’applicazione mobile di Credem, senza costi aggiuntivi. Questo conto deposito offre un tasso di interesse annuo lordo del 4%, con vincolo di 12 mesi e un investimento minimo di 5.000 euro. Ad esempio, depositando 10.000 euro, il guadagno netto dopo un anno sarebbe di 276 euro.

Puoi comunque ritirare i tuoi risparmi prima della scadenza del vincolo di 12 mesi, senza pagare una penale o perdere gli interessi maturati fino a quel momento.

Se non vuoi perdere l’opportunità di avere un conto a zero spese e buoni Amazon da valore di 100 euro, apri il conto entro il 5 aprile cliccando sul bottone qui sotto!