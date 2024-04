Zero spese e rendimenti al 5% per 6 mesi con Banca Mediolanum

Banca Mediolanum è entrata in una nuova era di gestione finanziaria con zero spese e massima convenienza attraverso la promozione sul conto SelfyConto. Questa offerta esclusiva azzera il canone annuale per il primo anno; quindi, tutti i nuovi clienti non dovranno pagare il costo mensile di 3,75 euro per 12 mesi. In aggiunta, i prelievi sono gratuiti in tutta l’area euro, così come i bonifici. Se stai cercando efficienza e risparmio, con SelfyConto li hai trovati.

SelfyConto di Banca Mediolanum: rendimenti elevati e zero spese

Se apri il conto SelfyConto e accrediti lo stipendio, Banca Mediolanum ti offre un tasso di interesse del 5% sulle somme vincolate per i primi sei mesi. Aprire il conto è semplice e puoi farlo online attraverso il sito ufficiale di Banca Mediolanum o utilizzando lo SPID se vuoi velocizzare di più l’operazione.

Ma quali vantaggi offre questo conto? Canone azzerato per il primo anno per tutti, mentre per gli Under 30 fino al compimento del 30° compleanno. Inoltre, la carta di debito è gratuita, altrettanto i prelievi nell’area euro e bonifici.

Volendo, puoi anche richiedere la carta di credito, che ha un costo di 1 euro al mese e un plafond di 1.500 euro. Invece, se ti servono soldi, con SelfyCredit Instant puoi richiedere prestiti a condizioni favorevoli fino a 20.000 euro.

La grande occasione è il tasso di interesse sul denaro depositato. Ad esempio, se vincoli 10.000 euro, otterrai un guadagno netto di 184 euro.

Come vedi, Banca Mediolanum si è davvero impegnata a offrire soluzioni bancarie con zero spese e grande convenienza, dimostrando il suo attaccamento ai nuovi clienti che vogliono pagare poco e aumentare il valore dei propri risparmi.