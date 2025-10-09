100 Giga a 5,99 al mese per tutti: ultime 24 ore per l'offerta di ho. Mobile

L'offerta può essere sottoscritta online da tutti, sia da chi attiva un nuovo numero sia da chi richiede la portabilità da un altro operatore.
Federico Pisanu
Pubblicato il 9 ott 2025
100 Giga a 5,99 al mese per tutti: ultime 24 ore per l'offerta di ho. Mobile
Per quanti hanno maturato la decisione di cambiare operatore con una promozione al top per rapporto qualità-prezzo, segnaliamo che fino al 10 ottobre sarà possibile sottoscrivere l’offerta di ho. Mobile da 100 Giga in 4G su rete Vodafone a 5,99 euro al mese. La promo può essere sottoscritta da chiunque, indipendentemente dall’operatore di provenienza.

I clienti Poste Mobile, Iliad, CoopVoce, Daily, Kena, Lycamobile, Digi, Tiscali e altri MVNO beneficiano di un costo di attivazione scontato a 2,99 euro, mentre gli utenti che provengono da TIM, WindTre, Very Mobile, Vodafone e Fastweb pagano 29,90 euro. Ho. Mobile sottolinea inoltre che la portabilità deve essere completata entro 15 giorni dalla data di attivazione della SIM.

I dettagli dell’offerta in scadenza il 10 ottobre

Riepiloghiamo quindi quanto detto fin qui. L’offerta di ho. Mobile da 5,99 euro al mese, in scadenza venerdì 10 ottobre, include 100 Giga in 4G, più minuti e SMS illimitati, con un costo di attivazione a partire da 2,99 euro, mentre la SIM è gratuita. Volendo, i clienti possono richiedere anche l’attivazione dell’eSIM al costo una tantum di 1,99 euro.

Come è noto, sul fronte della connettività ho. Mobile si appoggia alla rete Vodafone. Nel caso specifico di questa offerta, gli utenti ho. possono sfruttare una velocità fino a 60 Mbps, più che sufficiente per guardare un film, una serie tv o un evento sportivo senza interruzioni, così come lavorare da casa in smart working.

Tra le funzionalità incluse si annoverano anche la navigazione in hotspot, il servizio ho. Riparti quando finisci i Giga, il trasferimento e l’avviso di chiamata, l’SMS ho. chiamato e il numero 42121 per conoscere il credito residuo.

Infine, ricordiamo che si possono scegliere tre modalità di attivazione per la propria SIM ho. Mobile:

  • pagamento online e ricezione della SIM a casa, con attivazione in app, in edicola o tabaccheria
  • ritiro e attivazione della SIM in edicola, dietro il pagamento in contanti o con carta
  • pagamento online e attivazione dell’offerta con una eSIM nel giro di pochi minuti
