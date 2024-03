Amazfit GTS 3 al 12% in meno su Amazon è un AFFARE: acquistalo ora!

Contemporaneamente allo sconto Amazon su Nothing Phone (2a) che porta lo smartphone al nuovo prezzo più basso di sempre, nello stesso portale di e-commerce puoi trovare anche uno smartwatch fitness eccezionale a un prezzo sorprendente. Stiamo parlando di Amazfit GTS 3, dotato di Alexa e ora venduto al 12% in meno grazie alla Festa delle Offerte di Primavera: non perderti questo taglio di prezzo!

Amazfit GTS 3 scontato su Amazon: le specifiche

Lo smartwatch Amazfit GTS 3 con display AMOLED da 1,75 pollici è un portento: dotato di supporto ai sistemi di navigazione satellitare e dell’assistente Alexa, consente di accedere rapidamente alla propria posizione con massima precisione e anche a una vasta gamma di altre funzioni. Ad esempio, con pochi comandi vocali potrai organizzare la sveglia, attivare modalità di allenamento e molto altro ancora!

Il supporto a oltre 150 modalità sportive è garantito dal sistema operativo ottimizzato Zepp, il quale offre anche il monitoraggio in tempo reale di frequenza cardiaca, calorie bruciate, saturazione di ossigeno nel sangue, stress e qualità del sonno. In meno di un minuto potrai accedere a tutti i dati che ti servono per sapere come stai, ovunque ti trovi e in qualsiasi momento della giornata.

Questo smartwatch può essere tuo al 12% in meno grazie allo sconto attuale di Amazon: pagherai solo 104,90 euro! La consegna è garantita in un giorno ai clienti Prime e il pagamento può essere completato a rate con Cofidis, previa approvazione del proprio profilo.