Su Amazon Music Unlimited c'è il 30% di sconto per 3 mesi

Il servizio di abbonamento musicale premium Amazon Music Unlimited gode di una nuova offerta: i clienti idonei possono iscriversi di nuovo al costo di 7,69 euro al mese per i primi 3 mesi, beneficiando così del 30% di sconto. Al termine del periodo promozionale l’abbonamento proseguirà al costo di listino pari a 10,99 euro al mese.

Gli utenti di Amazon Music Unlimited possono scegliere e riprodurre in totale libertà i propri brani e podcast preferiti, ascoltarli offline in qualsiasi momento grazie all’opzione Download resa disponibile per tutti e andare avanti o indietro a proprio piacimento per l’intera giornata grazie agli skip illimitati.

C’è ancora tanto Sanremo tra i brani più popolari

Alla voce brani più popolari si confermano nella stragrande maggioranza dei casi le canzoni presentate in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. In testa rimane Ossessione di Samurai Jay, autentico tormentoni dei primi mesi dell’anno, davanti perfino alla canzone vincitrice Per sempre sì di Sal Da Vinci.

Altri tre brani di grande successo tra gli abbonati ad Amazon Music Unlimited sono Tu mi piaci tanto del secondo classificato Sayf, Che fastidio! dell’artista Ditonellapiaga e Stupida sfortuna del cantautore Fulminacci.

Direttamente da Sanremo arrivano anche le altre canzoni in classifica, tra cui Male necessario della coppia composta da Fedez e Marco Masini, Poesia Clandestine di LDA e Aka 7even, nonché Labirinto del rapper Luchè. Completano poi la lista di brani Questa domenica e Balorda nostalgia di Olly, vincitore di Sanremo 2025, Perdutamente di Achille Lauro e Halo di Samurai Jay & Vito Salamanca.

La promozione che permette di sottoscrivere Amazon Music Unlimited ad un prezzo scontato per tre mesi è valida per un periodo di tempo limitato. Volendo, è possibile disdire in qualsiasi momento l’abbonamento tramite le impostazioni di Amazon Music disponibili sul sito ufficiale del colosso statunitense.