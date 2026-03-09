Amazon Music Unlimited è in prova gratuita fino a giugno per i nuovi clienti

Tutti cantano Sanremo, anche se il Festival della canzone italiana è ormai terminato da più di una settimana. Chi non riesce a smettere di ascoltare i brani sanremesi può prendere in considerazione l’attuale offerta di Amazon Music Unlimited, il servizio di abbonamento musicale premium di Amazon con più di 100 milioni di brani.

La promozione in corso, valida fino al 2 aprile, permette di sottoscrivere Amazon Music Unlimited per 3 mesi gratis, con accesso completo all’intero catalogo e a tutte le funzionalità di cui dispongono gli utenti abbonati. Al termine del periodo d’uso gratuito, il piano si rinnova a 10,99 euro al mese, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Gli artisti e i brani del momento

L’effetto Sanremo è evidente fin dalla lista degli artisti più popolari tra gli utenti di Amazon Music Unlimited. Il primo nome che compare è infatti Sal Da Vinci, il vincitore della 76^ edizione del Festival, su cui sono riposte le speranze degli italiani per un risultato a sorpresa in occasione del prossimo Eurovision Song Contest.

Segue a ruota Samurai Jay, autentica rivelazione post-sanremese: dopo non aver brillato nelle cinque serate del Festival, il rapper è riuscito a imporsi in breve tempo con il suo brano Ossessione, al primo posto dei brani più ascoltati in radio. Un risultato notevole e forse insperato anche dallo stesso Samurai Jay, che proprio in questi giorni sta vivendo un autentico sogno.

Sempre a proposito di rivelazioni sanremesi, un altro degli artisti più popolari di Amazon Music Unlimited è Sayf. Il suo brano Tu mi piaci tanto ha convinto tutti, sia il pubblico da casa che i giornalisti, tanto da meritarsi il secondo posto alle spalle di Sal Da Vinci, e la sua canzone sta continuando a infrangere record su record dopo una settimana dalla fine del Festival.