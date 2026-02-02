Anche a febbraio NordVPN conferma lo sconto del 70% sui piani di 2 anni

Mese di conferme in casa NordVPN. Anche a febbraio, infatti, continua la promozione che consente di ottenere il servizio di rete privata virtuale con uno sconto fino al 70%: l’iniziativa è valida sui piani della durata di due anni e prevede prezzi a partire da 3,39 euro al mese, con garanzia di rimborso di 30 giorni.

I recenti casi in ambito di cybersecurity hanno messo in luce l’importanza di una sicurezza a 360 gradi, di cui la VPN è una componente importante, tanto per la navigazione in privato quanto per la protezione dei propri dati personali. E in questo NordVPN è una delle migliori scelte possibili, essendo un punto di riferimento assoluto nel settore.

I piani in offerta

La promozione di NordVPN coinvolge tutti i tre piani della durata di 24 mesi disponibili: Base, Plus e Ultimate. In comune hanno il servizio VPN, quindi per chi punta esclusivamente sul servizio di rete privata virtuale troverà nel piano Base a 3,39 euro al mese il miglior rapporto qualità prezzo.

Se invece si guarda a una difesa maggiore in ambito informatico, il piano Plus può rappresentare una valida soluzione: è in offerta a 4,39 euro al mese e include sia un password manager affidabile sia Threat Protection Pro, lo strumento anti-malware proprietario che protegge dagli eventuali malware presenti in rete, dal tracciamento dati e dagli annunci pubblicitari che rovinano la navigazione sul web.

Per chi è alla ricerca di una protezione senza compromessi, NordVPN offre il piano Ultimate al prezzo scontato di 6,89 euro, per effetto del 67% di sconto. Questo piano include sia uno spazio di archiviazione cloud da 1 TB sia una copertura di 5.000 euro contro le truffe informatiche e i furti d’identità online.

L’offerta sui piani di due anni di NordVPN, con sconti fino al 70%, è valida fino all’11 febbraio 2026.