Anche Xiaomi potrà contare sul supporto di Gemini per i suoi smartphone

Google e Samsung, in occasione del lancio della serie Galaxy S25, hanno annunciato che Gemini avrebbe supportato alcune app del colosso coreano. Dalla compagnia di Mountain View, nelle scorse ore, è giunta una comunicazione simile ma che riguarda Xiaomi.

Il vicepresidente del reparto ingegneria di Android, Erik Kay, ha rilasciato dichiarazioni in merito in occasione del MWC, durante l’evento di lancio della serie Xiaomi 15.

Da Kay sono arrivate conferme riguardo il supporto del chatbot supporterà presto le app di Xiaomi. Nello specifico, dovrebbero essere interessate dall’integrazione l’orologio, il calendario e le note dei dispositivi.

Gemini integrato alle app Xiaomi: quali potrebbero essere gli effetti pratici?

Nonostante non sia stato rivelato più di tanto riguardo l’effettiva applicazione dell’AI, analizzando ciò che si conosce sulle app Samsung è possibile prevedere anche quali saranno le novità per l’ecosistema Xiaomi.

Con l’orologio, per esempio, potrebbe essere possibile utilizzare Gemini per la creazione o la modifica di sveglie.

L’estensione per l’app calendario potrebbe consentire agli utenti di creare e modificare eventi, cercare in modo rapido eventi esistenti in intervalli precisi. Infine, l’estensione note potrebbe facilitare la creazione di riassunti o il recupero di note esistenti.

Quanto appena detto è solo una previsione e, per vedere gli effettivi effetti della partnership, non ci resta che attendere. L’annuncio di Kay non ha infatti citato una possibile tempistica di rilascio. Nonostante ciò, gli esperti del settore prevedono che l’integrazione di Gemini potrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane e interessare Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra.

L’AI di Google, di recente, ha conquistato l’attenzione di programmatori e semplici curiosi grazie al rilascio gratuito di Code Assist. Questo strumento, compatibile con ben 38 diversi linguaggi di programmazione, è considerata una vera e propria svolta in tale settore.