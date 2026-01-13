Anivirus TotalAV Premium in offerta: risparmio di 80 euro con i saldi di gennaio

In omaggio anche due licenze aggiuntive per proteggere al meglio il proprio smartphone e tablet oltre che il computer.
Anivirus TotalAV Premium in offerta: risparmio di 80 euro con i saldi di gennaio
Tra le offerte più interessanti del mese di gennaio per chi è alla ricerca di un antivirus potente e affidabile segnaliamo gli 80 euro di sconto per l’acquisto della licenza annuale di TotalAV Premium. Grazie ai saldi di gennaio, è possibile completare l’acquisto a 19 euro invece di 99 euro, per uno sconto pari all’80%.

Il pacchetto TotalAV Premium in offerta include gratis utili strumenti per migliorare le prestazioni del PC e liberare spazio importante dalla memoria interna del computer, oltre a due licenze aggiuntive che possono essere sfruttate per proteggere sia il proprio smartphone che il proprio tablet in aggiunta appunto al personal computer.

totalav premium 19 euro

Non solo antivirus

Nel 2026 un buon antivirus non è più sufficiente per proteggersi dalle nuove minacce informatiche, che hanno ormai raggiunto un livello di sofisticazione tale da mettere in crisi anche gli utenti che fino a pochi mesi fa si ritenevano al sicuro da qualsiasi attacco portato da cybercriminali e persone malintenzionate.

TotalAV Premium riesce a rispondere presente alle sollecitazioni della nuova era digitale dominata dall’intelligenza artificiale, proteggendo i suoi utenti dalle più pericolose minacce informatiche, tra cui si annoverano phishing, ransomware e furto d’identità online, senza limitarsi peraltro a proteggere il singolo computer ma estendendo la sua protezione anche a smartphone e tablet.

L’attuale pacchetto in promozione di TotalAV si rivolge anche a coloro che hanno un computer con già qualche anno sulle spalle, dal momento che include anche tutta una serie di strumenti per migliorare in modo sensibile le prestazioni del PC e liberare spazio utile su disco.

L’offerta, vi ricordiamo, è valida per un periodo di tempo limitato: nell’eventualità che il prodotto non soddisfi le proprie aspettative iniziali è sempre possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data di acquisto sul sito ufficiale di TotalAV.

