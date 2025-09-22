Antivirus AVG, i prodotti Internet Security e Ultimate in sconto del 60%

Gli utenti privati e le aziende che hanno una giustificata preoccupazione riguarda la loro sicurezza e privacy online potrebbero prendere in considerazione l’ultima offerta lanciata dall’antivirus AVG, grazie alla quale hanno l’opportunità di risparmiare il 60% sulla licenza annuale dei pacchetti Internet Security e Ultimate, con prezzi a partire da 3,13 euro al mese per un anno.

Le due soluzioni di AVG consentono una protezione totale dei propri dati e il diritto alla privacy online grazie a tutta una serie di strumenti pensati per raggiungere lo scopo. Un altro punto di forza dei due pacchetti è la garanzia di un funzionamento ottimale dei dispositivi su cui vengono installati, a tutto vantaggio delle massime prestazioni di smartphone, computer e tablet.

I pacchetti antivirus AVG sono in offerta a partire da 3,13 euro al mese

AVG Internet Security offre il blocco di virus e malware, assicura una completa protezione da eventuali attacchi ransomware, verifica la sicurezza delle reti Wi-Fi a cui ci si collega, blocca il siti web poco sicuri e garantisce la protezione dai pericolosi siti di phishing, per una difesa dunque a 360 gradi. Grazie alla promozione in corso, può essere attivato al prezzo scontato di 3,13 euro al mese per un anno.

C’è poi AVG Ultimate, che oltre a tutti i vantaggi del pacchetto Internet Security aggiunge tre strumenti proprietari quali TuneUp, per l’ottimizzazione delle prestazioni dei dispositivi e il loro spazio di archiviazione, Secure VPN, per una navigazione sicura e privata, e AntiTrack, il tool progettato per impedire agli inserzionisti e aziende di terze parti di tracciare gli utenti quando sono connessi alla rete Internet. Il piano Ultimate è in promo a 4,33 euro al mese per un anno.

L’offerta attuale riguarda i piani annuali dei prodotti Internet Security e Ultimate di AVG. Al termine del primo anno i piani si rinnovano in automatico rispettivamente al prezzo di 93,99 euro e 129,99 euro all’anno, a meno che non si disdica prima del rinnovo senza costi aggiuntivi.