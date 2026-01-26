Antivirus TotalAV in offerta: a gennaio sconto di 80 euro sul pacchetto annuale

La protezione antivirus pluripremiata TotalAV Premium è in offerta a 19 euro invece di 99 euro per effetto di uno sconto di 80 euro sul pacchetto annuale. La licenza in promozione include tutta una serie di strumenti utili per migliorare le prestazioni del computer e due licenze aggiuntive per proteggere altri due dispositivi, come ad esempio smartphone e tablet.

L’adesione a TotalAV Premium garantisce una maggiore protezione antivirus, riconosciuta anche dai principali test indipendenti a livello internazionale. Il suo principale punto di forza è il rilevamento dei malware, che sono una delle prime cause di perdita dei dati sensibili da parte degli utenti che navigano sul web e lavorano da casa con il computer.

Inizia il nuovo anno con una sicurezza in più

Il tema della sicurezza online è più attuale che mai, alla luce delle numerose violazioni di dati e attacchi informatici messi a segno dai cybercriminali, i quali possono contare su un’arma in più in questo preciso momento storico: l’intelligenza artificiale, grazie alla quale la preparazione di attacchi sofisticati non richiede più giorni o settimane di tempo, ma pochi minuti.

L’antivirus di TotalAV è in grado di scansionare in automatico i download, i nuovi programmi installati e i file eseguibili, in modo tale da interrompere le minacce sul nascere. Dopo anni nel settore, TotalAV è ormai un nome noto agli addetti ai lavori, che ne lodano le capacità di rilevamento dei malware, indispensabile per far sì che il sistema dei dispositivi rimanga integro.

A tutto questo, poi, si aggiungono gli strumenti di pulizia, grazie ai quali ciascun utente può liberare spazio utile dalla memoria interna del computer o del proprio device mobile attraverso l’eliminazione di file inutili e la disinstallazione automatica delle applicazioni non usate. Sempre a proposito di pulizia, con TotalAV è possibile anche rimuovere in totale sicurezza la cronologia di navigazione, i dati memorizzati nella cache e i cookie per ottenere una migliore privacy online.

TotalAV è in sconto di 80 euro per questo mese di gennaio: l’offerta è disponibile nella pagina dedicata del sito ufficiale.