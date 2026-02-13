Antivirus TotalAV Premium 2026: 80% di sconto sulla licenza annuale

La licenza annuale dell’antivirus TotalAV Premium 2026 è in sconto dell’80% in via del tutto eccezionale, con il prezzo che crolla da 99 euro a 19 euro. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano la compatibilità con i principali dispositivi oggi in uso, la protezione in tempo reale e l’efficacia contro i malware.

TotalAV Premium, aggiornato all’edizione 2026, può inoltre essere un regalo originale in occasione della festa di San Valentino, soprattutto se si è a conoscenza di uno o più problemi di privacy manifestatati dalla persona che si ama. La promozione in corso propone il prezzo più basso dell’anno ed è valida per un periodo di tempo limitato.

Incluse anche due licenze aggiuntive

L’offerta in corso sul sito ufficiale di TotalAV include due licenze aggiuntive, utili per proteggere due dispositivi extra come possono essere smartphone e tablet, più una serie di strumenti per l’ottimizzazione del PC, grazie a cui si possono migliorare le performance di un computer con già qualche anno sulle spalle e liberare prezioso spazio dalla memoria interna.

Il vero fiore all’occhiello di TotalAV Premium, anche in questa rinnovata edizione 2026, rimane comuque la protezione in tempo reale dalle principali minacce informatiche. Nello specifico, TotalAV è noto tra gli addetti ai lavori per la sua efficacia nella rimozione dei malware presenti all’interno del dispositivo.

Un ulteriore punto di forza del software antivirus è la sua compatibilità con le principali piattaforme oggi disponibili in commercio, vale a dire PC Windows, Mac, dispositivi Android e iPhone. Si tratta di una caratteristica che può tornare molto utile in numerosi casi, soprattutto per chi è abituato a lavorare ogni giorno su piattaforme diverse.

In conclusione, vi ricordiamo che grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere il piano annuale di TotalAV Premium al prezzo scontato di 19 euro invece di 99 euro per i primi 12 mesi. Al termine, si rinnova a 99 euro all’anno a meno che non si scelga di disdire.