Federico Pisanu
Pubblicato il 7 nov 2025
Antivirus TotalAV Premium 2026 ora a 19 euro: offerta anticipata del Black Friday
Il pacchetto TotalAV Premium 2026 è disponibile ora a 19 euro, in sconto di 80 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico, con rinnovo automatico a 99 euro dopo il primo anno. È l’offerta anticipata del Black Friday di TotalAV, suite di sicurezza informatica che fa parte della società Total Security, offerta che include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

L’utilizzo di TotalAV Premium consente di ottenere una protezione immediata dalle minacce informatiche su tutti i dispositivi, sfruttando la piena compatibilità degli strumenti della piattaforma con le piattaforme Windows, macOS, Android e iOS. A questo proposito, confermiamo che la licenza annuale del programma è valida su tre dispositivi in contemporanea.

Protezione in tempo reale dalle minacce online

La nuova edizione del pacchetto di cybersecurity TotalAV Premium garantisce una protezione in tempo reale avanzata dalle minacce online. Uno dei suoi principali punti di forza è WebShield, elemento fondamentale di difesa contro i siti web di phishing e contraffatti, creati ad hoc da utenti malintenzionati per sottrarre ad ignare vittime le loro informazioni personali.

La suite di Total Security può inoltre vantarsi del titolo di antivirus pluripremiato grazie ai numerosi attestati ottenuti durante i test condotti da società indipendenti. Nello specifico, nel 2025 la soluzione TotalAV ha raggiunto un punteggio pari al 100% rilevando “il 100% dei campioni di malware su tutti i set analizzati”, e al tempo stesso facendo registrare lo 0% di falsi positivi.

Un altro suo punto di forza è la sua natura di antivirus veloce: TotalAV si dimostra infatti una delle soluzioni più gettonate per chi è alla ricerca di un prodotto completo e che, contemporaneamente, non incide sull’usabilità del computer, né durante il gaming, né durante tutte quelle attività che richiedono l’utilizzo di risorse importanti.

