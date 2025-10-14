Antivirus TotalAV Premium in offerta al prezzo più basso del 2025

Grazie allo sconto di 80 euro sulla licenza annuale del pluripremiato antivirus dell'azienda informatica TotalAV.
Federico Pisanu
Pubblicato il 14 ott 2025
Freepik

Protezione online in tempo reale su tutti i principali dispositivi oggi in commercio, più una ferrea tutela della propria identità online e degli acquisti effettuati sui siti web: sono questi i principali punti di forza di TotalAV, pluripremiato antivirus dell’omonima azienda informatica, disponibile in questi giorni al prezzo più basso del 2025.

La licenza annuale di Total Antivirus 2025 è in offerta a 19 euro invece di 99 euro, grazie a uno sconto immediato di 80 euro. La promozione include inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto, in questo modo se nelle prime settimane di utilizzo il servizio non dovesse soddisfare le aspettative iniziali gli utenti potranno richiedere un rimborso completo.

totalav premium 2025

TotalAV Premium, il pluripremiato antivirus di TotalAV

La nuova edizione del pacchetto antivirus TotalAV Premium si è confermata anche quest’anno una delle migliori soluzioni disponibili oggi in commercio per proteggere sia gli utenti privati che le aziende stesse. E come si è soliti dire in queste occasioni, carta canta: secondo l’ultimo test indipendente di AV Comparatives, l’antivirus di TotalAV ha guadagnato tre stelle nella categoria Protezione da Malware, raggiungendo così il livello Advanced+; un altro importante riconoscimento è arrivato dal test indipendente condotto a inizio anno da AV Test (av-test.org), in cui TotalAV ha conquistato il riconoscimento di Miglior Prodotto del mese di aprile.

Non è dunque un caso che TotalAV sia attualmente installato sui dispositivi di milioni di persone in tutto il mondo. Merito di aggiornamenti costanti ogni ora, di una protezione in tempo reale e di un’efficace difesa contro i malware più pericolosi. L’antivirus progettato da TotalAV è inoltre compatibile al 100% con i computer Windows, i Mac, i dispositivi Android (smartphone e tablet) e gli iPhone, dunque si può considerare un prodotto universale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

