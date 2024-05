Apple Arcade: riscatta 3 mesi gratis con la nuova offerta

Se hai la passione per il gaming e sei da poco passato a iOS, c’è un’offerta che potrebbe interessarti: Apple Arcade, la piattaforma di gioco online del colosso di Cupertino, è disponibile in prova gratuita per tre mesi.

Accesso illimitato a più di 200 giochi, con nuovi titoli in arrivo anche a giugno (su tutti segnaliamo Return to Monkey Island), assenza totale di pubblicità e zero acquisti in-app: questi i principali punti di forza della piattaforma.

Come riscattare la prova gratuita di 3 mesi per Apple Arcade

Per ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade occorre acquistare un nuovo dispositivo Apple e attivare l’offerta entro 90 giorni. I dispositivi idonei sono iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV.

Una volta acquistato il nuovo dispositivo, effettua l’accesso con il tuo ID Apple, dopodiché apri l’App Store e seleziona Apple Arcade. Subito dopo comparirà l’offerta che ti consentirà di riscattare 3 mesi gratis del servizio.

Per avere la certezza che l’offerta compaia in automatico, verifica che sia installata l’ultima versione di macOS, iPadOS, iOS o tvOS sul dispositivo dove intendi attivare la promozione.

Al termine della prova gratuita sei libero di scegliere se rinnovare l’abbonamento a 6,99 euro al mese o disdire senza costi aggiuntivi. Il prezzo è particolarmente allettante, dato che permette di avere accesso illimitato a oltre 200 titoli al prezzo di un gioco al mese.

In alternativa, se non hai acquistato un nuovo iPhone o un altro dispositivo Apple, puoi sempre beneficiare di un periodo di prova di 30 giorni. Riscatta la tua prova gratuita sulla pagina di Apple Arcade.