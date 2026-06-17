Apple Music disponibile gratis per 1 mese su tutti i dispositivi

L’abbonamento ad Apple Music è disponibile gratis per 1 mese su tutti i dispositivi, quindi anche su smartphone e tablet Android nonché su PC con a bordo il sistema operativo Windows. Per riscattare la prova gratuita, disponibile per tutti coloro che non hanno mai provato il servizio prima, è sufficiente collegarsi alla pagina web del servizio e cliccare sul bottone “Prova gratis”.

Con Apple Music gli utenti hanno accesso a un catalogo con più di cento milioni di brani, una delle migliori esperienze di ascolto del settore e la riproduzione offline, così da poter ascoltare la propria musica preferita anche quando non si è connessi alla rete Internet.

I brani del momento su Apple Music

La novità più eclatante di questi ultimi giorni è Canto d’amore, il nuovo singolo di Angelina Mango che vede la collaborazione anche di Marco Mengoni. Non è un caso che sia uno dei brani più ascoltati su Apple Music e che con ogni probabilità è destinato ad entrare nella lista delle canzoni più interessanti di questa estate.

Un altro singolo di successo in quest’ultima settimana è Stupid Song, il nuovo brano di Olivia Rodrigo scelto dalla principessa del pop-rock dal suo terzo album intitolato You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. L’artista americana ha scelto di presentarlo per la prima volta in occasione della sua recente partecipazione al Jimmy Kimmel Live lo scorso 11 giugno, insieme al brano The Cure, anche questo contenuto nel suo terzo album.

La lista dei brani del momento prosegue con Pienxa En Mi, di Feid e Sfera Ebbasta, Il canto delle anguane di Francesca Michielin, Arricchiti di Guè e 22simba, Che tesoro che sei di Achille Lauro e Antonello Venditti, Il suo nome di Daniele Silvestri, Dollar Bill di Jack White e Come Over dei BTS.

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