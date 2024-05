Apple Music gratis per 6 mesi: scopri come riscattare l'offerta

L’ultimo servizio musicale in streaming non ti ha soddisfatto al 100%, per questo sei alla ricerca di un’altra piattaforma. Prima di prendere una decisione definitiva vorresti però provarla per un determinato periodo, così da avere la certezza di fare una scelta consapevole.

Se le cose stanno così, ti segnaliamo l’offerta in corso su Apple Music, il servizio proprietario della casa di Cupertino con più di 100 milioni di brani e oltre 30.000 playlist: acquistando un prodotto idoneo, hai diritto a 6 mesi di prova gratuita. Non hai comprato alcun dispositivo Apple di recente? Non preoccuparti, puoi sempre richiedere 1 mese di prova gratis iscrivendoti per la prima volta al servizio Apple Music o all’abbonamento Apple One.

Come riscattare 6 mesi gratis di Apple Music

La prova gratuita di 6 mesi del servizio musicale in streaming Apple Music è concessa agli utenti che acquistano un nuovo iPhone, gli auricolari AirPods, lo smart speaker HomePod e uno dei prodotti Beats idonei. Entrando più nello specifico, ecco l’elenco completo dei prodotti compatibili con l’offerta:

iPhone: tutti i modelli

AirPods: AirPods di seconda e terza generazione, AirPods Max, AirPods Pro

HomePod: HomePod, HomePod Mini

Beats: Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro

Per riscattare l’offerta con il tuo nuovo iPhone, accendilo ed esegui l’accesso all’indirizzo ID Apple, dopodiché apri l’app Apple Music e attendi il caricamento dell’offerta: quest’ultima dovrebbe comparire in automatico dopo pochi istanti, in caso contrario la troverai nella sezione Home. Tutto quello che devi fare ora è premere sul pulsante Ottieni 6 mesi gratis.

Puoi ottenere la prova gratuita da almeno 30 giorni fino a un massimo di 6 mesi collegandoti su questa pagina dell’app Apple Music.