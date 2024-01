Apple: nuovo iPad Pro e MacBook Air M3 in arrivo a marzo

Nell’ultima edizione della sua newsletter Power On, l’analista di Bloomberg, Mark Gurman, ha annunciato che il nuovo iPad Pro e il MacBook Air M3 sarebbero già in produzione nella catena di fornitura Apple. Il loro rilascio è previsto per la fine di marzo. Nel complesso, Gurman prevede il lancio a marzo della linea iPad Pro riprogettata con display OLED, un iPad Air con specifiche migliorate, un nuovo iPad Air da 12,9 pollici e una nuova generazione di MacBook Air da 13 e 15 pollici con processore M3. L’azienda di Cupertino non ha rilasciato alcun iPad nel 2023. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, l’intera gamma riceverà aggiornamenti nel corso del 2024. A marzo ci si aspetta quindi l’arrivo di nuovi modelli di iPad Pro e iPad Air.

Apple: le novità attese per la nuova generazione di iPad

In passato, Mark Gurman aveva riferito che il nuovo iPad Pro dovrebbe essere rilasciato con nuovi accessori, come una nuova Magic Keyboard con base in alluminio. I riferimenti al codice nella beta di iOS 17.4 suggeriscono che il nuovo iPad Pro sarà dotato di una fotocamera frontale landscape-oriented, corrispondente al modello di iPad di decima generazione. Ma la grande novità della generazione di iPad 2024 sarà la nuova tecnologia di visualizzazione, che passerà per la prima volta ai pannelli OLED. Ciò farà sì che lo schermo del nuovo iPad presenti colori più ricchi, un contrasto più elevato e potenzialmente alcuni miglioramenti in termini di efficienza energetica per una maggiore durata della batteria. Per la primavera è previsto anche un nuovo iPad Air con schermo più grande, che porterà il fattore di forma dell’iPad da 12,9 pollici a un prezzo più accessibile.

L’analista di Bloomberg prevede inoltre che la gamma MacBook Air M3 sia più discreta. Dovrebbe mantenere lo stesso design, ma utilizzerà il nuovo processore che ha debuttato alla fine dello scorso anno nel modello base MacBook Pro da 14 pollici. Mentre le versioni M2 di questi laptop sono state lanciate a un anno di distanza a causa di ritardi nella produzione del modello da 15 pollici, questa volta entrambi i modelli, da 13 e da 15 pollici verranno lanciati contemporaneamente.