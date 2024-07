Giugno è stato un mese particolarmente ricco di novità per il mondo tech. Tutto merito della WWDC24 di Apple, evento durante il quale è stata presentata anche Apple Intelligence, una suite di funzioni di intelligenza artificiale. Si può dire lo stesso di luglio, ormai giunto a metà? No, perché i riflettori si sono spostati da Cupertino a Parigi, con la presentazione dei nuovi smartphone e dei nuovi indossabili di Samsung. La società californiana oggi però ha provato di nuovo a far parlare di sé, e sicuramente ci è riuscita.

Apple annuncia un prodotto che di nuovo non ha nulla

A sorpresa, il colosso statunitense ha lanciato un HomePod Mini nella colorazione Mezzanotte. Si tratta di una tinta molto simile, per non dire identica, al Grigio Siderale originale con cui è stato lanciato il piccolo smart speaker. E secondo alcuni, vista la netta somiglianza tra le due colorazioni, Apple non ha dovuto nemmeno sostituire l’immagine che viene proposta quando si consulta la pagina web dedicata. Non ce n’era bisogno.

Come probabilmente molti ricorderanno, HomePod Mini è stato inizialmente rilasciato solo in due colori, grigio siderale e bianco. Solo in un secondo momento sono state introdotte le finiture in giallo, arancione e blu. A detta della società statunitense, il nuovo Mini è realizzato con rete riciclata al 100% (quella precedente si fermava “solo” al 90%).

Il prezzo (109 euro in Italia), le caratteristiche e l’aspetto generale del “nuovo” Mini restano invariati. Da qui l’incredulità sul social degli utenti, che sono rimasti colpiti dalla scelta di Apple di pubblicare un comunicato stampa su un prodotto che, a conti fatti, non introduce nulla di nuovo. Per alcuni, questa potrebbe essere semplicemente una strategia per catturare l’attenzione e rendere meno vuoto il suo mese di luglio. Ma davvero un colosso come Apple ha bisogno di questo per far parlare di sé?