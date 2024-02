Apple sta lavorando per risolvere i "tocchi fantasma" su Apple Watch

Stando a quanto riportato da MacRumors, Apple sarebbe alle prese con un fastidioso bug che riguarda dei “tocchi fantasma” su Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra 2.

Nello specifico, si tratta di alcuni tocchi e interazioni con il display che vengono registrati dai dispositivi anche se l’utente non interviene realmente sull’orologio. Sebbene online non vi siano molte segnalazioni a riguardo, la compagnia di Cupertino sembra essere intervenuta tempestivamente, a dimostrazione di come questo bug sia stato preso seriamente.

Nella nota pubblicata dal suddetto sito, inviata allo stesso da alcuni fornitori di servizi autorizzati Apple, viene segnalato come “Alcuni clienti potrebbero segnalare che il loro Apple Watch Series 9 o Apple Watch Ultra 2 subisce falsi tocchi sul display“. Ciò significa che altri modelli di Apple Watch siano esenti da tale bug, incluso il nuovo Apple Watch SE 2ª Gen, lanciato sul mercato da pochissimo tempo.

Nonostante ciò, il problema dei “tocchi fantasma” non dovrebbe essere sottovalutato. Questi infatti, potrebbero causare l’avvio di telefonate indesiderate o impedire l’inserimento del passcode sull’orologio.

Apple Watch 9, Apple Watch Ultra 2 e i “tocchi fantasma”: ecco le attuali soluzioni per aggirare questo bug

Riguardo la causa reale di questo fenomeno o quando Apple potrebbe trovare una soluzione definitiva, sempre che sia possibile attraverso aggiornamento software, non vi sono ancora notizie certe.

Di fatto, per i possessori di Apple Watch 9 o Apple Watch Ultra 2 che mostrano questo tipo di comportamento anomalo, al momento non esiste una soluzione vera e propria. Nella nota riportata da MacRumors, in ogni caso, in caso di problemi viene consigliato agli utenti di forzare il riavvio dello smartwatch interessato e mantenere aggiornato il suo software, sperando che il bug venga presto risolto.

Nei commenti sotto l’articolo, inoltre, alcuni utenti hanno segnalato come anche un hard reset può ripristinare, almeno temporaneamente, il dispositivo al suo abituale funzionamento.