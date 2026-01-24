Apple TV: F1 Il film è un valido motivo per attivare la prova gratuita

Candidatura a Miglior Film, Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Migliori Effetti Visivi: sono le quattro nomination agli Oscar 2026 ricevute da F1 – Il film, la pellicola diretta da Joseph Kosinski con protagonista Brad Pitt, disponibile in esclusiva su Apple TV. Inoltre, è anche l’opera dal maggior incasso di sempre (631 milioni di dollari) per un film prodotto da un servizio streaming e per un film sportivo.

Insomma, F1 – Il film è un valido motivo per provare la piattaforma Apple TV: i nuovi iscritti hanno diritto a sette giorni di prova gratuita, durante i quali possono avere libero accesso a tutti i film e le serie tv presenti in catalogo.

Di cosa parla F1 – Il film

Sonny Hayes, interpretato dall’attore Brad Pitt, è uno dei piloti di F1 più talentuosi dell’intero Circus. Il destino però bussa alla sua porta: in seguito a un grave incidente, il giovane talento decide di abbandonare la pista.

Dopo aver lasciato la Formula 1, Sonny Hayes diventa un pilota indipendente. Poi, trent’anni dopo quell’incidente che segnò la sua carriera, viene contattato dal proprietario di una scuderia di F1 che versa in bancarotta: gli argomenti che utilizza lo convincono a tornare nel Circus per salvare la squadra dal fallimento.

Oltre a Brad Pitt, fanno parte del cast anche Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Callie Cooke, Kim Bodnia, Shea Whigham e Tobias Menzies, tra gli altri. Durante il film, gli appassionati di Formula 1 hanno l’opportunità di vedere anche tanti volti noti del paddock, tra cui Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Carlos Sainz, George Russell, Toto Wolff, Frédéric Vasseur, Stefano Domenicali, Zak Brown e Gunther Steiner.

https://www.youtube.com/watch?v=4DGgue0BoD8&pp=ygULZjEgYXBwbGUgdHY%3D