Apple TV+ gratis per 3 mesi con l'acquisto di un dispositivo idoneo

Il servizio streaming video Apple TV+ si differenzia dalle altre piattaforme streaming presenti sul mercato per la sua offerta più contenuta ma di eccellente qualità. Ne è una dimostrazione concreta il fatto che la stragrande maggioranza di film e serie tv abbia nel cast uno o più attori di grande talento, spesso e volentieri famosi e con un posto d’onore tra le stelle di Hollywood.

Il costo mensile di Apple TV+ è pari a 9,99 euro al mese. Pochi sanno però che, oltre alla prova gratuita di sette giorni per chi non si è mai iscritto alla piattaforma e a un mese gratuito con la sottoscrizione di Apple One, è possibile riscattare tre mesi di prova gratuita con l’acquisto di un dispositivo idoneo tra iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV.

Come riscattare tre mesi gratis di Apple TV+

Il riscatto dei tre mesi gratuiti di Apple TV+ prevede l’accesso all’ID Apple sul proprio dispositivo, l’apertura di App Store e la selezione dell’app Apple TV. Dopo pochi istanti compare il banner relativo al periodo promozionale della durata di 90 giorni.

Al termine della prova gratuita l’abbonamento si rinnoverà a 9,99 euro al mese. Se si sceglie di continuare a guardare i film e le serie tv proposte da Apple, non occorre fare nulla, il rinnovo è infatti automatico. In caso invece si decida di non rinnovare, è sufficiente disdire il servizio prima della scadenza, in modo da non pagare costi aggiuntivi.

Verifica la tua offerta su questa pagina di Apple TV+ e riscatta il periodo di prova gratuito della durata di tre mesi. Una volta attivata la prova, puoi goderti subito la visione di tutti i film e le serie televisive in catalogo.