Apple TV+, il protagonista di agosto è Jason Momoa

Con la mini serie Chief of War, una delle novità più interessanti nel panorama internazionale delle serie tv.
Federico Pisanu
Pubblicato il 11 ago 2025
L’estate di Apple TV+ ha un volto ben preciso, quello di Jason Momoa. La star di Hollywood è protagonista di Chief of War, la nuova serie televisiva del servizio streaming di Apple che racconta la nascita delle Hawaii e del suo popolo. Nella mini-serie Momoa interpreta Ka’iana, un valoroso guerriero disposto a tutto pur di unificare la popolazione, nonostante tra i quattro regni sia in atto una cruenta lotta per il potere.

Chief of War è disponibile in esclusiva su Apple TV+. I nuovi iscritti possono beneficiare di una prova gratuita di 7 giorni, poi il piano si rinnova a 9,99 euro al mese, a meno che non si scelga di disdire il rinnovo senza alcun costo aggiuntivo. Oltre ai primi episodi della serie con Jason Momoa, durante la prova della durata di una settimana è possibile guardare anche i titoli più in vista della piattaforma, tra cui Fondazione, la cui terza stagione è iniziata lo scorso 11 luglio.

La trama di Chief of War

Al centro della scena c’è la storia del guerriero Ka’iana, impegnato con tutte le sue forze nell’impedire la colonizzazione della sua terra da parte degli occidentali. Ispirata a fatti realmente accaduti, la serie vede protagonista assoluto Jason Momoa nelle vesti di interprete, sceneggiatore e produttore.

Del cast fanno parte anche Benjamin Hoetjes, Brandon Finn, Cliff Curtis, James Udom, Kaina Makua, Luciane Buchanan, Mainei Kinimaka, Moses Goods, Siua Ikale’o, Te Ao e Te Kohe Tuhaka. Nella natura logica delle cose, il cast di attori che compone la mini-serie è prevalentemente polinesiano.

I primi due episodi di Chief of War hanno fatto il loro debutto su Apple TV+ il 1° agosto. I successivi, per un totale di otto episodi, usciranno uno ogni venerdì.

