Guardando la prima stagione di Pluribus, il nuovo capolavoro di Vince Gilligan con protagonista l'attrice Rhea Seehorn.
Federico Pisanu
Pubblicato il 9 gen 2026
Apple TV offre 7 giorni di prova gratuita: ecco come sfruttarli al meglio

Sono poche le piattaforme streaming che consentono ai nuovi iscritti di approfittare di un periodo di prova e testare così la qualità del catalogo. Tra queste è rimasta Apple TV, che proprio per i suoi contenuti è da considerarsi come uno dei migliori servizi di streaming video oggi disponibili in commercio.

Apple TV propone sette giorni di prova gratuita, durante i quali dà libero accesso all’intero catalogo, tra cui i suoi migliori titoli come Scissione e Ted Lasso. Di recente però le due serie simbolo della piattaforma sono state travolte dallo straordinario successo di Pluribus, il nuovo capolavoro di Vince Gilligan con protagonista Rhea Seehorn.

La prima stagione di Pluribus è imperdibile

Durante la prova gratuita di Apple TV, il consiglio spassionato è di recuperare la prima stagione di Pluribus con i suoi nove episodi: è la serie del momento, è una serie diversa dalle altre, è una serie semplicemente da vedere. Ambientata ad Albuquerque, ha per protagonista la scrittrice di romanzi fantasy Carol Sturka, che all’improvviso vede il mondo cambiare davanti ai suoi occhi, letteralmente. Un cambiamento sinistro, disturbante, con effetti collaterali imprevisti, tra cui la morte della sua agente e compagna: Carol si rifugia a casa impaurita, ed è proprio qui che viene a conoscenza di quanto sta accadendo: l’umanità è ora un’unica mente collettiva e lei è tra le dodici persone immuni al virus responsabile di ciò.

Pluribus ha riscritto la storia di Apple TV fin dalla sua uscita sulla piattaforma, abbattendo i primati che spettavano prima a Ted Lasso e poi a Scissione, diventando così la serie televisiva più vista del servizio streaming di Apple. Sette giorni sono più che sufficienti per recuperare tutti gli episodi della prima stagione e decidere se rinnovare l’abbonamento a 9,99 euro al mese o meno.

