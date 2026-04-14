Aprendo il conto online di Banca Mediolanum si ricevono 100€ come Buono Amazon

Ad aprile Banca Mediolanum ha lanciato una nuova iniziativa: gli utenti che scelgono di attivare un nuovo conto corrente online SelfyConto entro il 10 maggio ed effettuano una spesa complessiva di almeno 100 euro entro il 30 giugno con la carta di debito associata al conto riceveranno un Buono Regalo Amazon da 100 euro.

Al di là del buono spendibile su amazon.it del valore di 100 euro, i vantaggi legati all’apertura di SelfyConto sono diversi. Tra questi si annoverano ad esempio il canone gratuito per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30, i bonifici SEPA sia ordinari che istantanei, la carta di debito digitale a canone zero e i prelievi presso gli ATM in tutti i Paesi Ue senza commissioni.

I servizi gratuiti inclusi in SelfyConto

Il conto online SelfyConto di Banca Mediolanum è a canone zero per tutti il primo anno, in seguito il costo passa a 3,75 euro al mese con la possibilità di azzerarlo accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese. Proprio l’accredito dello stipendio è uno dei primi servizi inclusi gratuitamente nel canone, insieme all’invio e alla ricezione di bonifici SEPA ordinari e istantanei.

L’altro servizio incluso senza pagare un extra è il prelievo in area Ue senza commissioni, a cui si aggiunge l’assistenza via chat e l’addebito delle utenze. A tutto questo si aggiunge poi un consulente dedicato sempre pronto a rispondere ad ogni eventuale domanda sul conto o sulle operazioni disponibili utilizzando il conto SelfyConto.

In ultimo, in occasione dell’apertura di SelfyConto si riceverà una carta di debito in formato digitale o fisica in base alle proprie preferenze. Quella in formato digitale è a canone zero e permette di spendere ovunque, sia in Italia che all’estero, nei negozi fisici e online, di prelevare in più di 30.000 punti vendita Mooney e riscattare l’assicurazione Nexi, una polizza multirischi che rende lo shopping online più sicuro.