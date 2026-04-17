Archiviazione cloud con crittografia post-quantica: 85% di sconto da Internxt

Un servizio di cloud storage sicuro, europeo e open source: torniamo a parlarvi di Internxt, azienda con base nella città di Valencia, in Spagna, alla luce della nuova offerta che coinvolge i piani a vita, ora in sconto dell’85% con prezzi a partire da 285 euro.

La società spagnola si posiziona come una delle principali alternative europee ai giganti tecnologici del settore, confermandosi come un provider di cloud storage che punta tutto sulla privacy e sicurezza dei dati personali dei suoi utenti. Tutto questo, poi, all’interno di piani a vita che richiedono un unico pagamento a differenza dei classici piani mensili o annuali.

L’offerta sui piani a vita di Internxt

Tre i piani disponibili, ciascuno dei quali è in sconto dell’85% rispetto al prezzo di listino: Essential da 1 TB, Premium da 3 TB e Ultimate da 5 TB. Ecco il riepilogo dei prezzi scontati nell’ambito dell’ultima promozione in corso sul sito ufficiale dell’azienda iberica.

Essential: 285 euro una tantum per uno spazio di archiviazione da 1 TB (85% di sconto rispetto al prezzo di listino pari a 1.900 euro)

(85% di sconto rispetto al prezzo di listino pari a 1.900 euro) Premium: 435 euro una tantum per uno spazio di archiviazione da 3 TB (85% di sconto rispetto al prezzo di listino pari a 1.900 euro)

(85% di sconto rispetto al prezzo di listino pari a 1.900 euro) Ultimate: 585 euro una tantum per uno spazio di archiviazione da 5 TB (85% di sconto rispetto al prezzo di listino pari a 3.900 euro)

Uno dei principali punti di forza di Internxt è la sicurezza di nuova generazione. Nel 2026 l’azienda spagnola è infatti l’unica a offrire la crittografia automatica dei file, sfruttando da una parte la crittografia end-to-end e dall’altra la crittografia post-quantistica, con la certezza che soltanto gli utenti possano accedere ai propri dati e nessun altro.

Inoltre, il codice è interamente open source, reso pubblico su GitHub dove può essere verificato e controllato da tutti gli interessati.