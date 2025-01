Arriva la prima patch Android dell'anno per gli smartphone Pixel

Il primo aggiornamento dell’anno per quanto riguarda i telefoni Pixel è in fase di distribuzione. Google ha voluto festeggiare l’anno andando a introdurre diversi miglioramenti e correzioni, con upgrade che interessa tutti i modelli della linea Pixel 6 e successivi.

Tra le varie novità proposte agli utenti, figura l’ottimizzazione della stabilità audio e della fotocamera, oltre alla risoluzione di alcuni problemi visivi che hanno segnalato in passato alcuni utenti.

Nel caso della stabilità audio, la patch si focalizza su un ritardo della riproduzione sonora durante l’utilizzo di alcune specifiche applicazioni. Per quanto concerne la fotocamera, Google ha fatto riferimento alla correzione di alcuni non meglio precisati problemi di funzionamento in determinati contesti che si verificavano su Pixel 9.

Prima patch Android dell’anno: ecco i principali bug corretti

Un altro bug risolto attraverso patch di Android riguarda alcune linee lampeggianti che apparivano sul display di alcuni utenti. Google ha messo mano anche all’interfaccia utente, mettendo fine a un malfunzionamento che riguardava la visualizzazione dei colori delle icone tematiche legate ai wallpaper.

Quanto appena proposto da Google, sebbene interessante, è solo un piccolo assaggio di quanto verrà poi proposto con il tanto atteso Android 16, che dovrebbe essere rilasciato nel corso del secondo trimestre dell’anno. Tra le novità previste, si parla di una possibile rivisitazione sostanziale della gestione delle notifiche, con un approccio molto simile alle etichette proposte da Gmail. Inoltre si parla anche di un nuovo sistema per la gestione della luminosità del display, utile per proteggere la vista degli utenti.

Di certo, il lancio di Android 16 porterà una serie considerevole di novità, non solo per i possessori di Pixel ma per chiunque utilizzi quotidianamente uno smartphone.