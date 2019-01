Windows 7, fine del supporto a inizio 2020: cosa fare

Tutti i software, prima o poi, raggiungono il loro "fine vita". Microsoft chiarisce in questa pagina le principali date che hanno a che fare con il supporto mainstream ed extended delle varie versioni dei suoi sistemi operativi. Inoltre, effettuando una ricerca a questo indirizzo è possibile raccogliere informazioni sulle politiche di aggiornamento di qualunque software Microsoft.



Sì perché la data di fine supporto di un sistema operativo di qualunque altro software porta con sé implicazioni dirette sulla disponibilità di nuove funzionalità e patch.

Per un sistema operativo come Windows 7 l'introduzione di nuove funzionalità è cosa ormai superata da tempo ma ciò che è fondamentale è la disponibilità degli aggiornamenti di sicurezza.

Utilizzare un sistema operativo non sicuro perché ha ormai raggiunto il suo "fine vita" e non vengono più rilasciate patch correttive per i vari problemi di sicurezza rappresenta un grosso problema, soprattutto in ambito aziendale.





Windows 7 non sarà più supportato dal 14 gennaio 2020

E se è vero che in tantissimi uffici pubblici è facile imbattersi ancor oggi in macchine che adoperano ancora Windows XP ritirato addirittura ad aprile 2014 (!), la pratica diffusissima che consiste nel continuare a utilizzare sistemi operativi ormai superati è fortemente sconsigliata, a meno di non utilizzare qualche precauzione (ne parliamo più avanti).Microsoft ha fissato come: si tratta, come sempre accade in questi casi, di un martedì, il secondo del mese, giorno in cuiA partire da quella data i tecnici Microsoft non rilasceranno più alcuna patch per Windows 7, neppure per sanare problematiche di sicurezza. Cessando anche il periodo di supporto(le differenze con il periodosono spiegate qui: Aggiornamento Windows: per quanto tempo è possibile farlo ), Microsoft

Manca un anno alla fine del supporto di Windows 7: cosa fare

\Windows.old

\Windows.old

Continuare a usare Windows 7 dopo il 14 gennaio 2020

A distanza di un anno dalla fine del supporto di Windows 7, il sistema operativo Microsoft. Pensare che Windows 10 è leader con il 39,2% ma il "sorpasso" su Windows 7 si è registrato solo tra novembre e dicembre 2018 (fonte:).Per i professionisti e le aziende che utilizzano molte workstation Windows 7, passare a Windows 10 è di fatto pressoché obbligatorio:1) Il consiglio è quello disalvandola quindi su un server NAS o su una cartella condivisa in rete locale.Per procedere in tal senso si possono usare le soluzioni di, programmi come. Si creerà così un'unica immagine che permette il ripristino completo dell'intera configurazione del sistema in caso di guai.2) Utilizzando quindi l'si possono aggiornare le macchine Windows 10 a costo zero senza neppure la necessità di introdurre manualmente alcun Product Key: Assistente aggiornamento Windows 10: cos'è e quando è utile Sebbene l'offerta di aggiornamento gratuito a Windows 10 (a partire da copie di Windows 7 e Windows 8.1 installate con una regolare licenza) sia terminata dopo un anno dalla data di lancio della prima versione di Windows 10, è ancora possibile passare alla più recente versione del sistema operativo a costo zero (ne abbiamo parlato anche qui: Windows 10 gratis si può, ecco come fare ).3) I file relativi a Windows 7, dopo l'upgrade a Windows 10 cono con l'utilità(entrambe scaricabili da questa pagina ), vengono conservati nella cartellaTale cartella non dovrebbe essere subito rimossa perché, in caso di problemi, rappresenta la chiave per tornare a Windows 7 senza mettere mano ai software dicitati in precedenza.Anzi, per chi passa da Windows 7 a Windows 10, suggeriamo di aumentare il numero di giorni durante i quali il sistema operativo conserva il contenuto della cartella4) Suggeriamo quindi "alleggerire" Windows 10 modificando subito alcuni comportamenti che per chi proviene da Windows 7 possono essere considerati inutili forzature e causa di rallentamenti.Nell'articolo Aggiornamento Windows 10: cosa fare dopo aver installato l'ultimo feature update abbiamo visto come disabilitare alcune funzionalità che attivano scambi di dati superflui con i server Microsoft, come riattivare l'utile, come modificare la gestione degli aggiornamenti evitando di ricevere automaticamente nuovie update non strettamente indispensabili,e come usare la modalità ibernazione (fantastica per riprendere il lavoro lì dove lo si era lasciato).Per gli utenti più evoluti c'è anche la possibilità di disattivare alcune funzionalità di Windows 10 e rendere il sistema più veloce. Si tratta di interventi che dovrebbero comunque essere prima provati su macchine non utilizzate per scopi produttivi per poi replicare la configurazione altrove: Disabilitare le funzionalità di Windows 10 che non interessano con uno script E se si continuasse a usare il sistema operativo dopo la data di "fine vita"? Niente paura, almeno nella fase iniziale. Fino al 14 gennaio 2020 Microsoft continuerà a rilasciare patch per sanare tutte le problematiche di sicurezza note e non è escluso che per i primi tempi, come peraltro già accaduto in passato, possa rilasciare aggiornamenti speciali in via straordinaria (è successo nel 2017 nel caso di sistemi operativi non più supportati come Windows XP, Windows Server 2003 e Windows Vista per "tappare" la vulnerabilità che ha permesso la diffusione del malware Il patch day Microsoft di giugno è imponente: rischi di un nuovo attacco WannaCry? ).È tuttavia bene arrivare preparata all'importante scadenza di inizio 2020 perché sono tantissime le macchine che ancor oggi utilizzano il fortunato sistema operativo di casa Microsoft., si potranno comunque mettere in campo diverse soluzioni:1) Va tenuto presente che una società come la nota 0patch metterà a disposizione degli interessati "micro-aggiornamenti" non ufficiali che permetteranno di risolvere le principali vulnerabilità di sicurezza che dovessero essere scoperte dopo il 14 gennaio 2020.Installando un apposito softwaresulle macchine Windows 7, si riceveranno le patch non ufficiali, installabili con un clic.2) Il ritiro del sistema operativo da parte di Microsoft non coinciderà con la fine del supporto da parte dei principali produttori di browser web. L'utilizzo di browser sempre aggiornati all'ultima versione permette di ridurre - e di molto - la superficie d'attacco. Stessa cosa dicasi per i programmi per la gestione della posta elettronica e per qualunque altro software che comunica con la rete Internet.3) Accertarsi che i sistemi Windows 7 non siano direttamente esposti sulla rete Internet ma siano connessi in rete locale dietro router dotato di funzionalità NAT fornisce già notevoli rassicurazioni.4) Fondamentale disattivare sul router il supporto per protocollo UPnP in modo che eventuali applicazioni in esecuzione non aprano porte in ingresso (vedere Sicurezza router, il pericolo può arrivare anche da UPnP? UPnP, a cosa serve e perché va disattivato immediatamente ).5) I sistemi Windows non aggiornati andrebbero possibilmente isolati dal resto della rete locale magari servendosi delle VLAN e segmentando così il network. Le VLAN, tra le varie loro caratteristiche ( VLAN: cosa sono, come usarle e perché ), danno modo di allestire. La maniera canonica per realizzare una VLAN poggia sull'utilizzo di uno switch che supporti tale funzionalità.6) L'utilizzo di softwaree un controllo più severo sul traffico mediante una più attenta configurazione del firewall (va benissimo anche il firewall integrato in Windows) permetterà di scongiurare la fuoriuscita di dati e la trasmissione verso server remoti.L'adozione di un'applicazione come, recentemente divenuta del tutto gratuita (vedere Windows Firewall Control diventa gratuito ) consentirà di "addestrare" il firewall di Windows 7 affinché blocchi anche i tentativi di connessione in uscita non indispensabili per il funzionamento del sistema operativo e dei programmi che si adoperano di norma.7)è un sistema operativo che poggia sul kernel di Windows 7 e che è stato progettato per i dispositivi di dimensioni compatte come registratori di cassa, macchine, sportelli Bancomat e così via.A differenza del sistema operativo da cui POSReady 7 è stato fatto derivare, questo sarà supportato da Microsoft fino al 12 ottobre 2021 , quindi un anno e nove mesi in più.Quasi sicuramente - ma lo verificheremo a ridosso di gennaio 2020 - potrebbe essere possibile continuare a ricevere le patch su Windows 7 con una semplice modifica del registro di sistema, come fatto in passato nel caso di Windows XP.8) Infine, nell'articolo Trasferire programmi da un PC a un altro abbiamo offerto alcuni suggerimenti per migrare da un PC a un altro dati e programmi tenendo presente che nel caso di applicazioniè comunque possibile eseguire la vecchia versione di Windows all'interno di una macchina virtuale. In questo sensooffre un validissimo supporto: Virtualbox, cos'è e come funziona. Le novità della sesta versione : l'importante è arrivare con consapevolezza alla data del prossimo anno e porre in essere i passaggi utili per non trovarsi impreparati all'appuntamento.