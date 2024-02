Assicurazione auto online sicura e affidabile a partire da 131 euro

In Italia sono ancora molte le persone che non si fidano di assicurare la proria auto con una compagnia assicurativa online. Nella maggior parte dei casi, il pensiero è il seguente: “Se costa così poco qualcosa di strano deve pur esserci”.

Un ragionamento, questo, che può valere per le compagnie semi-sconosciute, da cui occorre tenersi alla larga. Discorso diverso invece per quelle assicurazioni online offerte da soggetti di comprovata fiducia. Nel nostro Paese, in questi ultimi anni Prima ha guadagnato la fiducia di migliaia di automobilisti, offrendo un servizio serio, moderno e ultra-concorrenziale. Come il prezzo offerto per il prossimo rinnovo dell’RC Auto, a partire da 131 euro.

I vantaggi di assicurare la propria automobile con Prima

Il primo vantaggio nello stipulare l’RC Auto con Prima è il considerevole risparmio che si ottiene sul premio della polizza annuale. Grazie alla promozione attualmente in corso, i nuovi clienti possono assicurare il proprio veicolo a partire da soli 131 euro all’anno, con tutte le garanzie base previste dalla legge.

Il secondo motivo per cui scegliere Prima riguarda la gestione semplificata della propria assicurazione. La compagnia assicurativa mette a disposizione dei propri clienti un sito web e un’app, attraverso cui possono sempre avere sotto controllo la propria RC Auto, aggiungere una garanzia accessoria e altro ancora, senza dover stare dietro a documenti cartacei e quant’altro.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di pagare l’assicurazione in dodici rate a interessi zero, in modo da spalmare l’importo annuale durante tutti i dodici mesi.

Sul sito ufficiale di Prima è disponibile un modulo per effettuare un preventivo gratuito e senza impegno. La procedura richiede solo pochi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.