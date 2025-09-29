Assicurazione auto online Verti: è arrivato il momento di risparmiare

La compagnia assicurativa online del colosso spagnolo MAPFRE offre uno sconto fino al 36% sulla nuova polizza auto.
Federico Pisanu
Pubblicato il 29 set 2025
Per quanti nel prossimo mese di ottobre dovranno rinnovare la propria polizza, segnaliamo la possibilità di ottenere uno sconto fino al 36% grazie all’assicurazione auto online Verti, compagnia assicurativa online del gruppo globale spagnolo MAPFRE, presente in 45 diversi Paesi e con più di 37 milioni di clienti nel mondo.

Verti propone soluzioni semplici, immediate ed economiche per assicurare auto, moto, casa e famiglia. Inoltre, grazie al modulo disponibile sul sito ufficiale, è possibile effettuare un preventivo gratuito in pochi secondi, inserendo il numero di targa dell’auto e la data di nascita del proprietario.

Sconto fino al 36% sulla polizza auto con Verti

Per beneficiare della scontistica massima è necessario essere nuovi clienti Verti, possedere la classe di merito BM 1 da almeno un anno, non avere avuto incidenti negli ultimi cinque anni, scegliere il pagamento annuale, essere titolari di un’auto elettrica di età non superiore a 12 mesi e aggiungere alla polizza le garanzie Assistenza stradale, Tutela giudiziaria, Infortuni del conducente, Incendio e furto e l’opzione Carrozzerie convenzionate.

Il testo della promozione, consultabile sul sito di Verti, chiarisce inoltre che per usufruire dell’offerta sia il preventivo che l’acquisto vanno finalizzati online tramite carta di credito, bonifico bancario o PayPal. Lo sconto del 36% verrà applicato sulla tariffa annuale della polizza RC auto.

Scegliere l’assicurazione auto online di Verti significa anche poter valutare l’acquisto della polizza tramite rate mensili, trimestrali o semestrali. Le carte accettate sono Visa, Mastercard, Diners e American Express. A queste si aggiungono sempre come modalità di pagamento PayPal e il bonifico bancario.

Una volta inseriti i campi richiesti nel preventivo, il sistema elaborerà tre diverse offerte in base alle garanzie inserite. Il preventivo più economico – Basic – include esclusivamente la Responsabilità Civile, obbligatoria per tutte le assicurazioni. Nell’immagine qui sopra potete visualizzare un preventivo per una Alfa Romeo Giulietta immatricolata a febbraio 2016 con motore 1.4 Turbo benzina 105 cavalli, allestimento Progression e con ricovero presso un box privato.

La promozione di Verti sarà valida fino al 28 ottobre 2025.

