ATP Madrid, Sinner-Sonego: come vederla in diretta streaming

Sabato 27 aprile, a Madrid, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si sfideranno nell’incontro valido per il secondo turno del Masters 1000 sulla terra rossa della capitale spagnola. Il match sarà visibile su NOW per tutti gli abbonati al pass Sport.

Al momento il pass Sport di NOW è in offerta su questa pagina a 9,99 euro al mese, con un tempo di permanenza minimo di 12 mesi. Lo sarà però ancora per poco, dato che da poco la piattaforma ha annunciato un aumento di listino che per i nuovi clienti partirà già dal 2 maggio: il prezzo del pass Sport con vincolo di 12 mesi passerà infatti da 9,99 euro al mese a 14,99 euro al mese.

Come vedere Sinner-Sonego in streaming (secondo turno ATP Madrid)

La visione del secondo turno dell’ATP Madrid tra Sinner e Sonego richiede l’attivazione del pass Sport di NOW e il collegamento alla diretta del canale Sky Sport Tennis.

Fin qui sono quattro i precedenti tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, con un bilancio di quattro successi a zero per il giocatore altoatesino. Tutti i quattro incontri risalgono alla stagione 2023: quarti di finale a Montpellier (indoor su cemento), ottavi ad Halle (erba), secondo turno allo US Open (outdoor su cemento) e ottavi a Vienna (indoor su cemento). Ancora più emblematico lo score dei set: in quattro sfide, Jannik ha perso un solo set (ad Halle).

Un eventuale successo sabato qualificherà l’attuale numero due del mondo direttamente al terzo turno, dove incontrerà uno tra Kotov, Thompson o un qualificato. Spingendoci ancora più in là con il tabellone, l’ottavo teorico vede come possibile avversario uno tra il russo Khachanov o il cileno Jarry.

Prima di tutto però serve vincere il derby azzurro, che appare quasi una formalità considerata la statistica record fin qui mantenuta da Jannik, sempre vincente contro altri connazionali. Appuntamento dunque a sabato, con l’incontro tra Sinner e Sonego a Madrid visibile in streaming su NOW, in offerta ancora per pochi giorni a 9,99 euro al mese per 12 mesi.