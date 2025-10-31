ATP Parigi, Sinner-Shelton: come vederla dall'Italia e dall'estero

Il torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, entra nel vivo. Quest’oggi, venerdì 31 ottobre, sono in programma sul campo centrale de La Defense gli incontri dei quarti di finale, tra cui la sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Il match, il cui inizio è previsto non prima delle ore 19:00, mette in palio l’accesso alla semifinale contro uno tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

Diretta tv e streaming dall’Italia

L’incontro del Masters 1000 di Parigi Sinner-Shelton sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. La telecronaca del match sarà a cura della giornalista Elena Pero, al cui fianco ci sarà l’ex tennista Paolo Bertolucci.

Per chi non vuole perdere l’incontro odierno di Jannik, nonché la sua partecipazione alle imminenti ATP Finals di Torino, può prendere in considerazione il pass Sport della piattaforma NOW, che include tutto lo sport di Sky al miglior prezzo: 19,99 euro al mese per 12 mesi invece di 29,99 euro.

Il piano include tutti i tornei dei circuiti ATP e WTA, compresi i Masters 1000 come quello di Parigi, più Wimbledon in esclusiva, le ATP Finals e le WTA Finals, oltre alle coppe europee di calcio, tre partite a turno di Serie A, la Serie C, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1. A tutto questo si aggiungono anche i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP più il basket italiano e internazionale, con gli incontri di NBA, EuroLeague e Serie A – LBA.

Come vederla dall’estero

Chi in questi giorni si trova all’estero per vacanza o lavoro può vedere Sinner-Shelton in streaming utilizzando una VPN, servizio indispensabile per aggirare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti streaming al di fuori dell’Italia.

Una delle migliori VPN in circolazione per gli appuntamenti sportivi in diretta è NordVPN, forte di una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza. Tra le altre cose, al momento i piani di NordVPN sono disponibili al prezzo più basso di tutto l’anno – a partire da 2,99 euro al mese – grazie alla promozione del Black Friday.