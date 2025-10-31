ATP Parigi, Sinner-Shelton: come vederla dall'Italia e dall'estero

La sfida è valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi, in corso di svolgimento a La Defense.
Federico Pisanu
Pubblicato il 31 ott 2025
ATP Parigi, Sinner-Shelton: come vederla dall'Italia e dall'estero
Jannik Sinner (profilo X)

Il torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, entra nel vivo. Quest’oggi, venerdì 31 ottobre, sono in programma sul campo centrale de La Defense gli incontri dei quarti di finale, tra cui la sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. Il match, il cui inizio è previsto non prima delle ore 19:00, mette in palio l’accesso alla semifinale contro uno tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

Diretta tv e streaming dall’Italia

L’incontro del Masters 1000 di Parigi Sinner-Shelton sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. La telecronaca del match sarà a cura della giornalista Elena Pero, al cui fianco ci sarà l’ex tennista Paolo Bertolucci.

Per chi non vuole perdere l’incontro odierno di Jannik, nonché la sua partecipazione alle imminenti ATP Finals di Torino, può prendere in considerazione il pass Sport della piattaforma NOW, che include tutto lo sport di Sky al miglior prezzo: 19,99 euro al mese per 12 mesi invece di 29,99 euro.

Guarda Sinner-Shelton su NOW

Il piano include tutti i tornei dei circuiti ATP e WTA, compresi i Masters 1000 come quello di Parigi, più Wimbledon in esclusiva, le ATP Finals e le WTA Finals, oltre alle coppe europee di calcio, tre partite a turno di Serie A, la Serie C, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1. A tutto questo si aggiungono anche i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP più il basket italiano e internazionale, con gli incontri di NBA, EuroLeague e Serie A – LBA.

pass sport now 19,99 euro

Come vederla dall’estero

Chi in questi giorni si trova all’estero per vacanza o lavoro può vedere Sinner-Shelton in streaming utilizzando una VPN, servizio indispensabile per aggirare le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti streaming al di fuori dell’Italia.

Una delle migliori VPN in circolazione per gli appuntamenti sportivi in diretta è NordVPN, forte di una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza. Tra le altre cose, al momento i piani di NordVPN sono disponibili al prezzo più basso di tutto l’anno – a partire da 2,99 euro al mese – grazie alla promozione del Black Friday.

Guarda Sinner-Shelton dall’estero

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

NordVPN abbassa ancora i prezzi dei suoi piani per il Black Friday
Offerte

NordVPN abbassa ancora i prezzi dei suoi piani per il Black Friday
Una VPN che va veloce: per NordVPN è l'offerta migliore del 2025
Offerte

Una VPN che va veloce: per NordVPN è l'offerta migliore del 2025
Come vedere la puntata di Belve con Belen Rodriguez in streaming dall'estero
Offerte

Come vedere la puntata di Belve con Belen Rodriguez in streaming dall'estero
NordVPN a partire da 2,99 euro al mese: è arrivato il Black Friday
Offerte

NordVPN a partire da 2,99 euro al mese: è arrivato il Black Friday
Link copiato negli appunti