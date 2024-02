ATP Rotterdam: dove vedere Sinner-de Minaur oggi

Oggi pomeriggio, alle ore 15:30, si giocherà la finale dell’ATP Rotterdam tra Jannik Sinner e Alex de Minaur. Il match sarà trasmesso in TV su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e NOW.

Finale ATP Rotterdam, Sinner-de Minaur: dove vederla in TV e streaming

La finale di oggi dell’ATP 500 di Rotterdam tra Sinner e de Minaur sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Tennis (canale 205 di Sky) e in streaming su Sky Go e NOW.

Ricordiamo che vincendo oggi, Jannik Sinner diventerà il numero 3 del mondo già questo lunedì. In caso di sconfitta, invece, lo sarà aritmeticamente a partire da lunedì 26 febbraio, quando Medvedev non potrà più contare sui punti di Rotterdam e Doha (tornei a cui il russo ha scelto di non prendere parte quest’anno dopo la sconfitta in finale all’Australian Open contro l’azzurro).

