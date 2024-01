Australian Open, finale Sinner-Medvedev: come vederla in streaming dall'estero

Domenica 28 gennaio, alle 9:30 ora italiana, presso la Rod Laver Arena di Melbourne, inizierà la finale dell’Australian Open che vede sfidarsi Jannik Sinner e Daniil Medvedev, rispettivamente numero 4 e 3 del ranking ATP. La partita sarà trasmessa in streaming su NOW, grazie ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Entrambi sono visibili nel pass Entertainment e nel pass Sport, anche all’estero.

Il pass Entertainment è in offerta a 6,99 euro al mese per 12 mesi e include la visione di Eurosport, degli show di Sky Uno e delle migliori serie tv italiane e internazionali in onda su Sky Atlantic e Sky Serie.

Di contro il pass Sport propone l’intera programmazione sportiva di Sky, con l’aggiunta dei canali Eurosport: dalla Formula 1 alla MotoGP, dal campionato NBA all’intera stagione ATP e WTA di tennis, dalla Champions League all’Europa League, passando per tutta la Serie B, Serie C e tre partite di Serie A ogni turno, più la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1. Con l’ultima offerta di NOW costa 9,99 euro al mese con un tempo di permanenza minimo di 12 mesi.

Finale Australian Open 2024: come vedere Sinner-Medvedev in streaming dall’estero

Per vedere in streaming la finale dell’Australian Open tra Sinner e Medvedev dall’estero occorre avere un abbonamento NOW con il pass Entertainment o Sport. Una volta attivato, è sufficiente collegarsi alla diretta di Eurosport.

È la prima sfida del 2024 tra l’attuale numero 4 e numero 3 del mondo. I precedenti nove incontri vedono in vantaggio il russo per 6-3, ma negli ultimi tre match ha sempre vinto l’azzurro: finale a Pechino, finale a Vienna e semifinale delle ATP Finals a Torino.

Alla luce del livello di gioco messo in mostra in queste due settimane in Australia, e delle maratone disputate dal “sopravvissuto” Medvedev per arrivare a giocarsi il titolo, Jannik parte con i favori del pronostico.

Per sapere come andrà a finire, non ti resta che guardare in streaming Sinner-Medvedev dell’Australian Open 2024 su NOW grazie ai pass Entertainment e Sport a partire da 6,99 euro al mese. Anche dall’estero.

