Australian Open, Sinner-Djokovic: come vederla in streaming dall'estero

Nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 gennaio, alle 4:30 ora italiana, a Melbourne Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic nella prima semifinale di giornata dell’Australian Open. La partita sarà visibile in streaming su DAZN grazie al piano Start, che include i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. Questo vale in Italia, all’estero invece le cose sono un po’ diverse.

Per vedere Sinner-Djokovic in streaming dall’estero, dove l’app DAZN non funziona a causa delle restrizioni geografiche, bisogna attivare una VPN, servizio che consente di superare il blocco geografico imposto dai provider di rete simulando una connessione dall’Italia. La migliore, per velocità e sicurezza, è NordVPN, in offerta in queste ore a 3,99 euro al mese per i primi 24 mesi.

Australian Open 2024: come vedere in streaming Sinner-Djokovic dall’estero

La visione in streaming dall’estero della semifinale dell’Australian Open tra Sinner e Djokovic richiede la sottoscrizione del piano Start di DAZN e l’attivazione di una VPN.

Il pacchetto Start della piattaforma online DAZN costa 11,99 euro al mese ed è acquistabile tramite questa pagina. Oltre all’intera programmazione di Eurosport, sono inclusi anche tanti altri sport quali il basket italiano ed europeo (Serie A, Eurolega ed EuroCup), il volley, la boxe, la UFC, il rugby, una selezione di partite di NFL e la UEFA Women’s Champions League.

Se ci si trova all’estero, DAZN non basta. Ecco allora che è fondamentale attivare una VPN. Noi consigliamo NordVPN perché è il punto di riferimento di questo settore. E anche perché è in offerta: i piani di due anni sono in promo a partire da 3,99 euro al mese per i primi 24 mesi, con 3 mesi extra di servizio in regalo.

Dopo aver completato l’ordine, è necessario seguire questi pochi semplici passaggi: scaricare l’app sul dispositivo dove si vuole guardare la partita, effettuare l’accesso al proprio profilo, collegarsi a un server VPN posizionato in Italia e attendere l’avvenuta connessione.

Ora puoi finalmente guardare in streaming il super match dell’Australian Open tra Sinner e Djokovic anche se sei all’estero, superando il blocco geografico e il fastidioso buffering.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.