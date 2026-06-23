Avatar: Fuoco e Cenere, tutto pronto per il debutto in streaming su Disney+

Il nuovo capitolo della saga record di James Cameron è pronto al debutto in streaming: Avatar: Fuoco e Cenere sarà disponibile in esclusiva nel catalogo Disney+ da mercoledì 24 giugno, dopo aver incassato quasi 1,5 miliardi di dollari al cinema a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026.

Per vedere Avatar: Fuoco e Cenere in streaming si avrà dunque bisogno di un piano di sottoscrizione attivo con Disney+. I prezzi dei piani partono da 5,99 euro al mese per sei mesi, in alternativa si può scegliere l’abbonamento mensile senza vincoli a partire da 6,99 euro.

Di cosa parla Avatar 3

La famiglia Sully è ancora al centro della scena. A un anno di distanza dall’insediamento nel clan Metkayina, Jake e Neytiri sono ancora tormentati dalla perdita del figlio maggiore Neteyam; al dolore insanabile si aggiungerà ben presto la preoccupazione per una nuova potenziale minaccia al mondo di Pandora, in seguito all’incontro con l’inedita tribù Na’vi Popolo della Cenere.

La loro leader è la carismatica Varang, che decide di allearsi con il colonnello Quaritch, il nemico per antonomasia di Jake. Il loro obiettivo è di annientare Pandora, proprio mentre la Terra è sul punto di scomparire una volta per tutte.

Nel cast tornano gli attori Sam Worthington e Zoe Saldana, interpreti rispettivamente di Jake Sully e Neytiri. Gradito ritorno anche per Stephen Lang, che ancora una volta presterà il volto all’acerrimo nemico di Jake. La new entry di questo nuovo capitolo sarà invece Oona Chaplin, interprete di Varang (capotribù del Popolo della Cenere).

A noi non resta che darvi appuntamento a mercoledì 24 giugno, data di uscita di Avatar: Fuoco e Cenere. Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ dalla mattina: oltre che su Smart TV e PC, Disney+ è fruibile anche da dispositivi mobili come iPhone, iPad, tablet e smartphone Android.