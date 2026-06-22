Mondiali di calcio, le partite di oggi 22 giugno in diretta su DAZN

Inizia una nuova settimana ai Mondiali di calcio in corso di svolgimento in USA, Canada e Messico. Oggi, lunedì 22 giugno, torneranno in campo per la seconda giornata le Nazionali dei gironi J e I, con protagoniste Argentina, Austria, Francia e Senegal.

Tutte le partite della giornata odierna saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. Per vederle è sufficiente sottoscrivere il pass Mondiali, il cui prezzo è pari a 24,99 euro una tantum; in alternativa c’è il pass Full, pacchetto che include l’intera programmazione sportiva della piattaforma, ora in offerta a 19,99 euro al mese per quattro mesi invece di 34,99 euro (quest’ultimo piano prevede un vincolo di dodici mesi).

Il programma delle partite di oggi 22 giugno su DAZN

Alle ore 19, per il gruppo J, si sfideranno Argentina e Austria, entrambe a quota tre punti dopo la prima giornata che le ha viste trionfare rispettivamente contro Algeria e Giordania. Una vittoria oggi consentirebbe a una delle due Nazionali di qualificarsi aritmeticamente al primo posto con un turno di anticipo.

Per il gruppo I, invece, alle 23 scenderanno in campo Francia e Iraq. Mbappè e compagni possono vantare i favori del pronostico, in un match che si preannuncia a senso unico per i campioni del mondo di Russia 2018.

Sempre per il gruppo I alle 2 di notte ora italiana la Norvegia cercherà di bissare il successo all’esordio contro il Senegal. Per la Nazionale guidata dal fuoriclasse Haaland una vittoria oggi significherebbe la certezza di raggiungere i sedicesimi di finale, mentre per il primo posto del girone occorrerà attendere il big match della terza giornata contro la Francia.

A chiudere il programma di giornata sarà la partita del gruppo J tra Giordania e Algeria, due Nazionali in cerca di riscatto dopo l’amaro esordio della scorsa settimana. L’inizio dell’incontro è fissato per le 5 del mattino.

https://youtu.be/Y9lhCZLK60o?si=xKbniofQam2PIF5y