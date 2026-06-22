Mondiali di calcio, le partite di oggi 22 giugno in diretta su DAZN

Il programma della giornata di oggi, lunedì 22 giugno, per i Mondiali di calcio in corso di svolgimento in USA, Canada e Messico.
Federico Pisanu
Pubblicato il 22 giu 2026
Mondiali di calcio, le partite di oggi 22 giugno in diretta su DAZN
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Inizia una nuova settimana ai Mondiali di calcio in corso di svolgimento in USA, Canada e Messico. Oggi, lunedì 22 giugno, torneranno in campo per la seconda giornata le Nazionali dei gironi J e I, con protagoniste Argentina, Austria, Francia e Senegal.

Tutte le partite della giornata odierna saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. Per vederle è sufficiente sottoscrivere il pass Mondiali, il cui prezzo è pari a 24,99 euro una tantum; in alternativa c’è il pass Full, pacchetto che include l’intera programmazione sportiva della piattaforma, ora in offerta a 19,99 euro al mese per quattro mesi invece di 34,99 euro (quest’ultimo piano prevede un vincolo di dodici mesi).

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Il programma delle partite di oggi 22 giugno su DAZN

Alle ore 19, per il gruppo J, si sfideranno Argentina e Austria, entrambe a quota tre punti dopo la prima giornata che le ha viste trionfare rispettivamente contro Algeria e Giordania. Una vittoria oggi consentirebbe a una delle due Nazionali di qualificarsi aritmeticamente al primo posto con un turno di anticipo.

Per il gruppo I, invece, alle 23 scenderanno in campo Francia e Iraq. Mbappè e compagni possono vantare i favori del pronostico, in un match che si preannuncia a senso unico per i campioni del mondo di Russia 2018.

Sempre per il gruppo I alle 2 di notte ora italiana la Norvegia cercherà di bissare il successo all’esordio contro il Senegal. Per la Nazionale guidata dal fuoriclasse Haaland una vittoria oggi significherebbe la certezza di raggiungere i sedicesimi di finale, mentre per il primo posto del girone occorrerà attendere il big match della terza giornata contro la Francia.

A chiudere il programma di giornata sarà la partita del gruppo J tra Giordania e Algeria, due Nazionali in cerca di riscatto dopo l’amaro esordio della scorsa settimana. L’inizio dell’incontro è fissato per le 5 del mattino.

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