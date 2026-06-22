Le nuove uscite di Disney+ a fine giugno: è la settimana di Avatar e The Bear

La settimana finale di giugno regalerà due novità di rilievo agli abbonati Disney+: da un lato Avatar: Fuoco e Cenere, terzo capitolo del franchise ideato da James Cameron, dall’altro la quinta e ultima stagione di The Bear, la serie targata FX che ha fatto conoscere al mondo intero il talento dell’attore Jeremy Allen White.

È dunque un buon momento per provare il servizio streaming statunitense, i cui piani partono da 5,99 euro al mese scegliendo di sottoscrivere un piano con vincolo di sei mesi; se invece non si vogliono vincoli di sorta, rimane la possibilità di iscriversi a 6,99 euro al mese, per poi scegliere se rinnovare o meno al termine di ogni mese.

Avatar: Fuoco e Cenere e The Bear 5 in uscita questa settimana su Disney+

Avatar 3 farà il suo debutto nel catalogo di Disney+ mercoledì 24 giugno. Dopo il successo mondiale ai botteghini, con quasi 1,5 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo (sedicesimo film nella storia del cinema con maggiori incassi), il nuovo capitolo della saga di Avatar sbarca in streaming in esclusiva sulla piattaforma statunitense. La coppia protagonista composta da Jake Sully e Neytiri faranno loro malgrado la conoscenza del Popolo della Cenere, una nuova tribù Na’vi che si mostrerà da subito più bellicosa rispetto alle altre, capitanata dalla leader Varang. Per Jake e Neytiri si preannuncia un nuovo periodo difficile, dopo l’alleanza stretta da Varang con il nemico giurato Quaritch, patto che porterà a un nuovo attacco contro il mondo di Pandora.

Venerdì 26 giugno sarà invece la volta della stagione finale di The Bear. Fin dal giorno di uscita saranno resi disponibili tutti gli episodi della quinta stagione, ultimo capitolo che avrà per protagonisti Sydney, Sugar e Richie, intenti a dare il massimo per raggiungere l’agognata stella Michelin dopo l’addio alla ristorazione da parte di Carmy.